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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-وماكيفكا-بقذائف-الناتو-1079368635.html
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T03:34+0000
2023-07-25T03:34+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية
أخبار أوكرانيا
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
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دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01.40 (يتزامن مع توقيت موسكو) على التجمع السكني سيمينوفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم... وفي الساعة 02.50 على التجمع السكني غاليتسينوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وجرى إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم..".وعاودت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بقصف مدينة دونيتسك مرة أخرى عند الساعة 03.00 وأطلقت عليها ثلاث قذائف من ذات العيار.وتقع ماكييفكا بالقرب من عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية في الشمال الشرقي. ويتم استخدام مدافع عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو، فيما يقع حي تشيرفونوغفارديسكي في القسم الغربي من المدينة.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
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القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم
القوات الأوكرانية, أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم

القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"

03:34 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفاد المكتب التمثيلي لجمهورية دونيتسك الشعبية في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق القضايا المتعلقة بجرائم الحرب الأوكرانية، اليوم الثلاثاء، بأن القوات الأوكرانية أطلقت خلال ساعة ونصف على مدينة دونيتسك وماكيفكا في الجمهورية 11 قذيفة من عيار 155 ملم يستخدمها الناتو.
دونيتسك - سبوتنيك. وجاء في بيان صدر عن المكتب ونشر في صفحته على "التلغرام": "تم تسجيل قصف من جانب القوات المسلحة الأوكرانية في الاتجاه التالي: في الساعة 01.40 (يتزامن مع توقيت موسكو) على التجمع السكني سيمينوفكا وماكيفكا (منطقة تشيرفونوغفارديسكي)، وتم إطلاق ثلاث قذائف من عيار 155 ملم... وفي الساعة 02.50 على التجمع السكني غاليتسينوفكا بمدينة دونيتسك (منطقة بتروفسكي)، وجرى إطلاق خمس قذائف من عيار 155 ملم..".
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:27 GMT
وعاودت التشكيلات المسلحة الأوكرانية بقصف مدينة دونيتسك مرة أخرى عند الساعة 03.00 وأطلقت عليها ثلاث قذائف من ذات العيار.
وتقع ماكييفكا بالقرب من عاصمة جمهورية دونيتسك الشعبية في الشمال الشرقي. ويتم استخدام مدافع عيار 155 ملم من قبل دول حلف الناتو، فيما يقع حي تشيرفونوغفارديسكي في القسم الغربي من المدينة.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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