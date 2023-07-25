عربي
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-بزوارق-مسيرة-استهدف-سفينة-سيرغي-كوتوف-في-البحر-الأسود-1079374510.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت ليلًا ودون جدوى مهاجمة سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود، باستخدام زورقين بحريين مسيرين. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:42+0000
2023-07-25T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076943212_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_fb4ed77f04ada9d06e773f123111948b.jpg
وأضافت الوزارة أنه "في إطار صد الهجوم، تم تدمير زورقي العدو اللذين يتم التحكم فيهما عن بعد بنيران الأسلحة القياسية للسفينة الروسية على مسافة 1000 و800 متر".ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى.يتحكم "سيرغي كوتوف" في الشحن في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وخلصت وزارة الدفاع إلى أن السفينة الحربية تواصل أداء مهامها بعد صد الهجوم.ليس هذا هو الهجوم الأول من نظام كييف باستخدام زوارق مسيرة. في منتصف يوليو/تموز، هاجمت طائرتان مسيرتان جسر القرم. أسفر الانفجار عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما القاصر. تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230721/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصيب-أهدافه-بدقة-خلال-المناورات-فيديو--1079264162.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/05/0c/1076943212_28:0:2759:2048_1920x0_80_0_0_0e38c21d9677a246cf1cf421ccc8f268.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
رصد عسكري
رصد عسكري

القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود

08:42 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 25.07.2023)
© Sputnik . Ivan Rodionov / الانتقال إلى بنك الصورجندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة "الأدميرال إيسن" أثناء التدريبات في البحر الأسود.
جندي من أسطول البحر الأسود يجري تدريبًا على إطلاق النار من بندقية هجومية من طراز كلاشينكوف على فرقاطة الأدميرال إيسن أثناء التدريبات في البحر الأسود. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Ivan Rodionov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت ليلًا ودون جدوى مهاجمة سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود، باستخدام زورقين بحريين مسيرين.
وأضافت الوزارة أنه "في إطار صد الهجوم، تم تدمير زورقي العدو اللذين يتم التحكم فيهما عن بعد بنيران الأسلحة القياسية للسفينة الروسية على مسافة 1000 و800 متر".
سفينة من أسطول البحر الأسود التابع للبحرية الروسية في بروفة العرض العسكري بمناسبة يوم البحرية في سيفاستوبول، شبه جزيرة القرم، 24 يوليو 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
أسطول البحر الأسود الروسي يصيب "أهدافه" بدقة خلال المناورات... فيديو
21 يوليو, 08:43 GMT
ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى.
يتحكم "سيرغي كوتوف" في الشحن في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وخلصت وزارة الدفاع إلى أن السفينة الحربية تواصل أداء مهامها بعد صد الهجوم.
ليس هذا هو الهجوم الأول من نظام كييف باستخدام زوارق مسيرة. في منتصف يوليو/تموز، هاجمت طائرتان مسيرتان جسر القرم. أسفر الانفجار عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما القاصر. تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала