https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الروسية-تحبط-هجوما-أوكرانيا-بزوارق-مسيرة-استهدف-سفينة-سيرغي-كوتوف-في-البحر-الأسود-1079374510.html
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت ليلًا ودون جدوى مهاجمة سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود، باستخدام زورقين بحريين مسيرين. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:42+0000
2023-07-25T08:42+0000
2023-07-25T08:51+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
رصد عسكري
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وأضافت الوزارة أنه "في إطار صد الهجوم، تم تدمير زورقي العدو اللذين يتم التحكم فيهما عن بعد بنيران الأسلحة القياسية للسفينة الروسية على مسافة 1000 و800 متر".ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى.يتحكم "سيرغي كوتوف" في الشحن في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وخلصت وزارة الدفاع إلى أن السفينة الحربية تواصل أداء مهامها بعد صد الهجوم.ليس هذا هو الهجوم الأول من نظام كييف باستخدام زوارق مسيرة. في منتصف يوليو/تموز، هاجمت طائرتان مسيرتان جسر القرم. أسفر الانفجار عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما القاصر. تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي".
https://sputnikarabic.ae/20230721/أسطول-البحر-الأسود-الروسي-يصيب-أهدافه-بدقة-خلال-المناورات-فيديو--1079264162.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
رصد عسكري
القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
08:42 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 08:51 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
أعلنت وزارة الدفاع الروسية أن القوات الأوكرانية حاولت ليلًا ودون جدوى مهاجمة سفينة الدورية "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود، باستخدام زورقين بحريين مسيرين.
وأضافت الوزارة أنه "في إطار صد الهجوم، تم تدمير زورقي العدو اللذين يتم التحكم فيهما عن بعد بنيران الأسلحة القياسية للسفينة الروسية على مسافة 1000 و800 متر".
ونتيجة للحادث، لم يصب أحد بأذى.
يتحكم "سيرغي كوتوف" في الشحن في الجزء الجنوبي الغربي من البحر الأسود. وخلصت وزارة الدفاع إلى أن السفينة الحربية تواصل أداء مهامها بعد صد الهجوم.
ليس هذا هو الهجوم الأول من نظام كييف باستخدام زوارق مسيرة. في منتصف يوليو/تموز، هاجمت طائرتان مسيرتان جسر القرم. أسفر الانفجار عن مقتل زوجين وإصابة ابنتهما القاصر. تم فتح قضية جنائية بموجب مادة "عمل إرهابي".