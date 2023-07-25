https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1079367955.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبابات الروسية دمرت معقلا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T02:16+0000
2023-07-25T02:16+0000
2023-07-25T02:16+0000
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك": "استخدم الجنود قدرات الدبابات وتقدموا إلى موقع إطلاق النار. وبعد الاقتراب من مسافة إطلاق مباشر، دمرت الدبابة الروسية حصن العدو بأول طلقة من مدفع 125 ملم. وباستخدام المدفع المضاد للطائرات للمركبة القتالية، قمعت الدبابات هجوم القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير الموقع في النهاية".وتم الحصول على إحداثيات الموقع الأوكراني وقواته من قبل المخابرات، ودمرت القوات القتالية الموقع الأوكراني باستخدام إطلاق مباشر، وأوقفت هجوم العدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان
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قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبابات الروسية دمرت معقلا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك
": "استخدم الجنود قدرات الدبابات وتقدموا إلى موقع إطلاق النار. وبعد الاقتراب من مسافة إطلاق مباشر، دمرت الدبابة الروسية حصن العدو بأول طلقة من مدفع 125 ملم. وباستخدام المدفع المضاد للطائرات للمركبة القتالية، قمعت الدبابات هجوم القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير الموقع في النهاية".
وتم الحصول على إحداثيات الموقع الأوكراني وقواته من قبل المخابرات، ودمرت القوات القتالية الموقع الأوكراني باستخدام إطلاق مباشر، وأوقفت هجوم العدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.