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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1079367955.html
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبابات الروسية دمرت معقلا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T02:16+0000
2023-07-25T02:16+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
سلاح روسيا
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أخبار أوكرانيا
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وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك": "استخدم الجنود قدرات الدبابات وتقدموا إلى موقع إطلاق النار. وبعد الاقتراب من مسافة إطلاق مباشر، دمرت الدبابة الروسية حصن العدو بأول طلقة من مدفع 125 ملم. وباستخدام المدفع المضاد للطائرات للمركبة القتالية، قمعت الدبابات هجوم القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير الموقع في النهاية".وتم الحصول على إحداثيات الموقع الأوكراني وقواته من قبل المخابرات، ودمرت القوات القتالية الموقع الأوكراني باستخدام إطلاق مباشر، وأوقفت هجوم العدو.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
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سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا
سلاح روسيا, روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار أوكرانيا

القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان

02:16 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo / الانتقال إلى بنك الصورالمدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية
المدفعية الروسية في المنطقة العسكرية الشرقية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Igor Zarembo
/
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قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبابات الروسية دمرت معقلا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
وقال المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية لوكالة "سبوتنيك": "استخدم الجنود قدرات الدبابات وتقدموا إلى موقع إطلاق النار. وبعد الاقتراب من مسافة إطلاق مباشر، دمرت الدبابة الروسية حصن العدو بأول طلقة من مدفع 125 ملم. وباستخدام المدفع المضاد للطائرات للمركبة القتالية، قمعت الدبابات هجوم القوات الأوكرانية مما أدى إلى تدمير الموقع في النهاية".
انفجارات في وسط كييف، أوكرانيا - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
إعلان حالة التأهب الجوي في كييف و8 مقاطعات أوكرانية
أمس, 23:27 GMT
وتم الحصول على إحداثيات الموقع الأوكراني وقواته من قبل المخابرات، ودمرت القوات القتالية الموقع الأوكراني باستخدام إطلاق مباشر، وأوقفت هجوم العدو.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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