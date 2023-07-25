https://sputnikarabic.ae/20230725/الكرملين-روسيا-تواصل-محاربة-استخدام-ممر-الحبوب-لأغراض-عسكرية-1079376941.html
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على ضرورة عدم استخدام قنوات إمداد الحبوب الأوكرانية للأغراض العسكرية، مؤكدا أن روسيا ستواصل محاربة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:51+0000
2023-07-25T09:51+0000
2023-07-25T10:21+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "من المهم جدًا بالنسبة لنا ألا يستخدم نظام كييف قنوات إمداد مختلفة لأغراض عسكرية، من أجل تنفيذ هجمات إرهابية على أراضينا، وما إلى ذلك. وسنواصل محاربة هذا". توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو/تموز، وأخطرت روسيا الاتحادية تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها. وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها. كما أشار بوتين مرارًا وتكرارًا إلى أن الغرب يُصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دولهم، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة - توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - لم يتحقق أبدًا. أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد توقف مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل وتضييق الممر الإنساني البحري، تعتبر جميع السفن في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ناقلة محتملة للبضائع العسكرية اعتبارًا من منتصف ليل 20 يوليو 2023 وتعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف. في وقت سابق، كتبت بلومبرغ أن عددًا من ممثلي أعمال الشحن واثقون من أنه بعد انتهاء صلاحية صفقة الحبوب، لن يرسل أحد "بكامل قواه العقلية" سفنًا على طول طرق غير آمنة إلى البحر.
https://sputnikarabic.ae/20230725/روسيا-أوكرانيا-والناتو-يستغلان-ممر-الحبوب-لأهداف-تخريبية-1079375565.html
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روسيا
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
09:51 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 10:21 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
شدد المتحدث باسم الرئاسة الروسية (الكرملين)، دميتري بيسكوف، على ضرورة عدم استخدام قنوات إمداد الحبوب الأوكرانية للأغراض العسكرية، مؤكدا أن روسيا ستواصل محاربة هذا الأمر.
وقال بيسكوف: "من المهم جدًا بالنسبة لنا ألا يستخدم نظام كييف قنوات إمداد مختلفة لأغراض عسكرية، من أجل تنفيذ هجمات إرهابية على أراضينا، وما إلى ذلك. وسنواصل محاربة هذا".
توقفت صفقة الحبوب في 18 يوليو/تموز، وأخطرت روسيا الاتحادية تركيا وأوكرانيا والأمم المتحدة باعتراضها على تمديدها.
وأشار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في وقت سابق إلى أن شروط الاتفاق مع روسيا لم يتم الالتزام بها، على الرغم من جهود الأمم المتحدة، لأن الدول الغربية لن تفي بوعودها. كما أشار بوتين مرارًا وتكرارًا إلى أن الغرب يُصدر معظم الحبوب الأوكرانية إلى دولهم، وأن الهدف الرئيسي من الصفقة - توريد الحبوب إلى البلدان المحتاجة، بما في ذلك البلدان الأفريقية - لم يتحقق أبدًا.
أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه بعد توقف مبادرة حبوب البحر الأسود عن العمل وتضييق الممر الإنساني البحري، تعتبر جميع السفن في طريقها إلى الموانئ الأوكرانية في البحر الأسود ناقلة محتملة للبضائع العسكرية اعتبارًا من منتصف ليل 20 يوليو 2023 وتعتبر متورطة في الصراع الأوكراني إلى جانب نظام كييف.
في وقت سابق، كتبت بلومبرغ أن عددًا من ممثلي أعمال الشحن واثقون من أنه بعد انتهاء صلاحية صفقة الحبوب، لن يرسل أحد "بكامل قواه العقلية" سفنًا على طول طرق غير آمنة إلى البحر.