https://sputnikarabic.ae/20230725/الكرملين-يكشف-عن-وعد-قدمه-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لبوتين-1079377355.html
الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لبوتين
الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لبوتين
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء،عن توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T10:07+0000
2023-07-25T10:07+0000
2023-07-25T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وقال بيسكوف: "في الواقع، حددت رسالة السيد غوتيريش مرة أخرى خطة عمل معينة، ووعد بأنه في يوم من الأيام سيكون من الممكن الوفاء بالجزء الروسي من هذه الاتفاقيات".وتابع بيسكوف: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي من المستحيل العودة إلى هذه الاتفاقية، لأنها لم تنفذ، ولم يتم تنفيذها فعليا. لذلك من المستحيل. ومع ذلك، أوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لاستعادة الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذه".
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روسيا
الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لبوتين
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كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء،عن توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت وعدا حول صفقة الحبوب.
وقال بيسكوف: "في الواقع، حددت رسالة السيد غوتيريش مرة أخرى خطة عمل معينة، ووعد بأنه في يوم من الأيام سيكون من الممكن الوفاء بالجزء الروسي من هذه الاتفاقيات".
وتابع بيسكوف: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي من المستحيل العودة إلى هذه الاتفاقية، لأنها لم تنفذ، ولم يتم تنفيذها فعليا. لذلك من المستحيل. ومع ذلك، أوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لاستعادة الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذه".