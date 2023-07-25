عربي
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الكرملين-يكشف-عن-وعد-قدمه-الأمين-العام-للأمم-المتحدة-لبوتين-1079377355.html
الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لبوتين
الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لبوتين
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء،عن توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين،... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T10:07+0000
2023-07-25T10:07+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_0:159:3078:1890_1920x0_80_0_0_1f1d4f0a123122f958bb1a3b95003ba6.jpg
وقال بيسكوف: "في الواقع، حددت رسالة السيد غوتيريش مرة أخرى خطة عمل معينة، ووعد بأنه في يوم من الأيام سيكون من الممكن الوفاء بالجزء الروسي من هذه الاتفاقيات".وتابع بيسكوف: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي من المستحيل العودة إلى هذه الاتفاقية، لأنها لم تنفذ، ولم يتم تنفيذها فعليا. لذلك من المستحيل. ومع ذلك، أوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لاستعادة الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذه".
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/04/1078709707_174:0:2905:2048_1920x0_80_0_0_0b8d6b02d2fe64a85ce49b601e675175.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا
روسيا

الكرملين يكشف عن وعد قدمه الأمين العام للأمم المتحدة لبوتين

10:07 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov / الانتقال إلى بنك الصورالرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو
الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يشارك في اجتماع مجلس رؤساء منظمة شنغهاي للتعاون عبر تقنية الفيديو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Alexander Kazakov
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
يتبع
كشف المتحدث باسم الرئاسة الروسية، دميتري بيسكوف، اليوم الثلاثاء،عن توجيه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، رسالة على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تضمنت وعدا حول صفقة الحبوب.
وقال بيسكوف: "في الواقع، حددت رسالة السيد غوتيريش مرة أخرى خطة عمل معينة، ووعد بأنه في يوم من الأيام سيكون من الممكن الوفاء بالجزء الروسي من هذه الاتفاقيات".
وتابع بيسكوف: "لسوء الحظ، في الوقت الحالي من المستحيل العودة إلى هذه الاتفاقية، لأنها لم تنفذ، ولم يتم تنفيذها فعليا. لذلك من المستحيل. ومع ذلك، أوضح الرئيس بوتين أن روسيا مستعدة لاستعادة الاتفاق على الفور بمجرد تنفيذه".
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала