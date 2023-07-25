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انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور
https://sputnikarabic.ae/20230725/انفجار-دراجة-نارية-ركنها-إرهابي-أمام-حافلة-مدنية-في-منطقة-السيدة-زينب-في-ريف-دمشق-1079379202.html
انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور
انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية ركنها إرهابي أمام حافلة مدنية في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
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وحدث الانفجار عند دوار الروضة في مدخل السيدة زينب، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية.واستهدف العبوة حافلة ركاب فارغة، بحسب المشاهد التي نقلت من موقع الحدث.
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العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم

انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور

11:00 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 25.07.2023)
© Sputnik . Ali Hashemانفجار دراجة نارية ركنها إرهابي في السيدة زينب بريف دمشق
انفجار دراجة نارية ركنها إرهابي في السيدة زينب بريف دمشق - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Ali Hashem
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يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية ركنها إرهابي أمام حافلة مدنية في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.
وحدث الانفجار عند دوار الروضة في مدخل السيدة زينب، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية.
واستهدف العبوة حافلة ركاب فارغة، بحسب المشاهد التي نقلت من موقع الحدث.
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