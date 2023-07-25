https://sputnikarabic.ae/20230725/انفجار-دراجة-نارية-ركنها-إرهابي-أمام-حافلة-مدنية-في-منطقة-السيدة-زينب-في-ريف-دمشق-1079379202.html
انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور
انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية ركنها إرهابي أمام حافلة مدنية في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T11:00+0000
2023-07-25T11:00+0000
2023-07-25T11:15+0000
العالم العربي
أخبار سوريا اليوم
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وحدث الانفجار عند دوار الروضة في مدخل السيدة زينب، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية.واستهدف العبوة حافلة ركاب فارغة، بحسب المشاهد التي نقلت من موقع الحدث.
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
العالم العربي, أخبار سوريا اليوم
انفجار دراجة نارية مفخخة قرب حافلة مدنية بمنطقة السيدة زينب في ريف دمشق.. صور
11:00 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 11:15 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
يتبع
أفاد مراسل وكالة "سبوتنيك"، اليوم الثلاثاء، بانفجار دراجة نارية ركنها إرهابي أمام حافلة مدنية في منطقة السيدة زينب في ريف دمشق.
وحدث الانفجار عند دوار الروضة في مدخل السيدة زينب، حيث انفجرت عبوة ناسفة زرعت في دراجة نارية.
واستهدف العبوة حافلة ركاب فارغة، بحسب المشاهد التي نقلت من موقع الحدث.