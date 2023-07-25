https://sputnikarabic.ae/20230725/باحثون-يكشفون-سر-أسماك-قرش-تتعاطى-الـكوكايين-فيديو-1079379957.html
باحثون يكشفون سر أسماك قرش تتعاطى الـ"كوكايين"... فيديو
باحثون يكشفون سر أسماك قرش تتعاطى الـ"كوكايين"... فيديو
قام مجموعة من العلماء بالبحث لمعرفة ما إذا كانت أسماك القرش قبالة سواحل فلوريدا قد تناولت أو لامست الكميات الهائلة من الكوكايين التي تم إلقاؤها في هذه المياه. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T11:44+0000
2023-07-25T11:44+0000
2023-07-25T11:44+0000
العالم
نادي الفيديو
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052623225_0:0:3198:1799_1920x0_80_0_0_3df4aa5697e13219d82e53dd21145386.jpg
أفرغ المهربين على مر العقود، كميات ضخمة من الكوكايين على شواطئ فلوريدا بعد أن تم تهريبها من أمريكا الجنوبية والوسطى.صادر خفر السواحل كميات كبيرة منها، وغالبا ما يتم إغراق السفن في البحر، إما لإتلافها أو التهرب من الملاحقة.أجرى العلماء مجموعة من التجارب لمعرفة ما إذا كانت الآلاف من أسماك القرش، كما يروي الصيادون، قد تناولت المخدرات الملقاة.وقام العلماء بالغوص في أعماق المحيط بحثا عن سلوك غريب لأسماك القرش، ويظهر في الفيديو أسماك القرش تتصرف بطرق غير متوقعة، بحسب مقالة نُشرت في موقع "لايف ساينس" العلمي.
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0b/17/1052623225_239:0:2970:2048_1920x0_80_0_0_71ea23d51c75640d2a26e26c43d78bf7.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, نادي الفيديو
باحثون يكشفون سر أسماك قرش تتعاطى الـ"كوكايين"... فيديو
تابعنا عبر
قام مجموعة من العلماء بالبحث لمعرفة ما إذا كانت أسماك القرش قبالة سواحل فلوريدا قد تناولت أو لامست الكميات الهائلة من الكوكايين التي تم إلقاؤها في هذه المياه.
صادر خفر السواحل كميات كبيرة منها، وغالبا ما يتم إغراق السفن في البحر، إما لإتلافها أو التهرب من الملاحقة.
وقام العلماء بالغوص في أعماق المحيط بحثا عن سلوك غريب لأسماك القرش، ويظهر في الفيديو أسماك القرش تتصرف بطرق غير متوقعة، بحسب مقالة نُشرت في موقع "لايف ساينس" العلمي.