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https://sputnikarabic.ae/20230725/بقيمة-400-مليون-دولار-مساعدات-عسكرية-أمريكية-إضافية-لأوكرانيا-1079369174.html
بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا
بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا
ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤول لم تسمه، أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T05:09+0000
2023-07-25T05:09+0000
العالم
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واشنطن - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله، إن "الإدارة ( إدارة الرئيس بايدن ) سترسل ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وطائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "هورنت"، حسب الصحيفة.بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة "هيمارس" و"ناسماس" وصواريخ "ستينغر" و"جافلين"، وقذائف هاوتزر و32 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر و28 مليون طلقة.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-وماكيفكا-بقذائف-الناتو-1079368635.html
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العالم
العالم

بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا

05:09 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation / الانتقال إلى بنك الصورتحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Press Service of the Office of the Commissioner for Human Rights of the Russian Federation
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ذكرت وكالة "أسوشيتد برس"، نقلًا عن مسؤول لم تسمه، أن الولايات المتحدة سترسل مساعدات عسكرية إضافية إلى أوكرانيا بقيمة 400 مليون دولار.
واشنطن - سبوتنيك. ونقلت الوكالة عن المسؤول قوله، إن "الإدارة ( إدارة الرئيس بايدن ) سترسل ما يصل إلى 400 مليون دولار كمساعدات عسكرية إضافية لأوكرانيا".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
03:34 GMT
وتشمل المساعدات الجديدة ذخائر إضافية لأنظمة الدفاع الجوي باتريوت، وطائرات الاستطلاع المسيرة من طراز "هورنت"، حسب الصحيفة.
بالإضافة إلى ذخيرة لأنظمة "هيمارس" و"ناسماس" وصواريخ "ستينغر" و"جافلين"، وقذائف هاوتزر و32 ناقلة جند مدرعة من طراز سترايكر و28 مليون طلقة.
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