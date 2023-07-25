https://sputnikarabic.ae/20230725/تصويت-هل-تؤيد-أقوال-نصر-الله-بأن-إسرائيل-تمضي-على-طريق-الانهيار؟-1079387112.html
تصويت... هل تؤيد قول نصر الله بأن إسرائيل "تمضي على طريق الانهيار"؟
تصويت... هل تؤيد قول نصر الله بأن إسرائيل "تمضي على طريق الانهيار"؟
تصدرت مشاهد الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل وسائل الإعلام العالمية، وعلّق عليها الكثير من السياسيين حول العالم بدءا من الدول الصديقة لإسرائيل وصولا إلى الدول... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:19+0000
2023-07-25T14:19+0000
2023-07-25T14:36+0000
العالم
استطلاعات الرأي
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وتشهد إسرائيل حالة من الغليان بعد مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.وقال نصر الله، في كلمة ألقاها في بيروت، إن "الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل أضرت بصورتها كقوة، كما يشهد بعض الإسرائيليين، وهذا اليوم يضعها على طريق الزوال".برأيك، هل تؤثر الأحداث التي تشهدها إسرائيل على موقعها الجيوسياسي في المنطقة والعالم، وهل هي بالفعل في "طريقها إلى الانهيار"؟وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن جهات أجنبية تقف وراء تمويل الاحتجاجات الحاشدة في بلاده ضد خطة "إصلاح القضاء".قال رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، أمس، إن بلاده في "حالة طوارئ وطنية"، داعيا الائتلاف الحكومي والمعارضة إلى التصرف بمسؤولية.شاهد أيضا: فيديو يوثق قيام عناصر "حزب الله" بجولة على الحدود الإسرائيلية
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العالم, استطلاعات الرأي, опросы
العالم, استطلاعات الرأي, опросы
تصويت... هل تؤيد قول نصر الله بأن إسرائيل "تمضي على طريق الانهيار"؟
14:19 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 14:36 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
تصدرت مشاهد الاحتجاجات التي تشهدها إسرائيل وسائل الإعلام العالمية، وعلّق عليها الكثير من السياسيين حول العالم بدءا من الدول الصديقة لإسرائيل وصولا إلى الدول التي تشهد معها علاقات متوترة جدا كإيران ولبنان وسوريا.
وتشهد إسرائيل حالة من الغليان
بعد مصادقة الكنيسيت الإسرائيلي
على قانون التعديلات القضائية المثير للجدل، الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية.
وصف الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، حسن نصر الله، الاحتجاجات التي تعم إسرائيل عقب مصادقة الكنيست على التعديلات القضائية، بأنه "أسوأ يوم في تاريخها".
وقال نصر الله، في كلمة ألقاها في بيروت
، إن "الأزمة السياسية التي تعيشها إسرائيل أضرت بصورتها كقوة، كما يشهد بعض الإسرائيليين، وهذا اليوم يضعها على طريق الزوال".
برأيك، هل تؤثر الأحداث التي تشهدها إسرائيل على موقعها الجيوسياسي في المنطقة والعالم، وهل هي بالفعل في "طريقها إلى الانهيار"؟
وقال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتمار بن غفير، اليوم الثلاثاء، إن جهات أجنبية تقف وراء تمويل الاحتجاجات الحاشدة في بلاده ضد خطة "إصلاح القضاء".
توقع باحث كبير في معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، حدوث انقلاب عسكري في إسرائيل، وذلك غداة تمرير الائتلاف الحكومي قانونا مثيرا للجدل في الكنيست ضمن حزمة تشريعات تغلّ يد القضاء.
قال رئيس إسرائيل يتسحاق هرتسوغ، أمس، إن بلاده في "حالة طوارئ وطنية"، داعيا الائتلاف الحكومي والمعارضة إلى التصرف بمسؤولية.