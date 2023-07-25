تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
05:33 GMT 25.07.2023
وسائل إعلام أوكرانية تعلن سماع دوي انفجارات في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن عددا من الانفجارات دوت في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية .
وقالت صحيفة "زيركالا نيديلي" المحلية في حسابها على "تلغرام": " انفجارات في جيتومير".
وأظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية .
05:32 GMT 25.07.2023
05:32 GMT 25.07.2023
05:32 GMT 25.07.2023
قال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن جنديًا روسيًا اكشتف بنفسه أكثر من عشرة من الجنود الأوكرانيين وقضى عليهم في هجوم بمنطقة بروزوف.
05:31 GMT 25.07.2023
05:31 GMT 25.07.2023
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبابات الروسية دمرت معقلا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.