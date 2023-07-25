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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/تغطية-مباشرة-آخر-أخبار-العملية-العسكرية-الروسية-الخاصة-1079369409.html
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة
تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T05:34+0000
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العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
العالم
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روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
روسيا, العالم, новый онлайн для белой редактуры
مجنزرة أم تي أل بي الروسية متعددة الأغراض في منطقة العملية العسكرية - سبوتنيك عربي

تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

05:34 GMT 25.07.2023
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تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
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الجديد أولاًالقديم أولاً
05:33 GMT 25.07.2023
وسائل إعلام أوكرانية تعلن سماع دوي انفجارات في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا
أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن عددا من الانفجارات دوت في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية .

وقالت صحيفة "زيركالا نيديلي" المحلية في حسابها على "تلغرام": " انفجارات في جيتومير".

وأظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية .
05:32 GMT 25.07.2023
تحرير 110 مواطنا روسيا من الأسر الأوكراني في صفقة تبادل أسرى، روسيا، أوكرانيا 17 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
بقيمة 400 مليون دولار.. مساعدات عسكرية أمريكية إضافية لأوكرانيا
05:09 GMT
05:32 GMT 25.07.2023
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
03:34 GMT
05:32 GMT 25.07.2023
جندي روسي يقضي على أكثر من 10 جنود أوكرانيين في المعركة
قال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن جنديًا روسيًا اكشتف بنفسه أكثر من عشرة من الجنود الأوكرانيين وقضى عليهم في هجوم بمنطقة بروزوف.
05:31 GMT 25.07.2023
رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين
05:31 GMT 25.07.2023
القوات الروسية تدمر معقلا أوكرانيا في اتجاه كراسني ليمان
قالت وزارة الدفاع الروسية، صباح اليوم الثلاثاء، أن الدبابات الروسية دمرت معقلا أوكرانيًا على طريق كراسني ليمان باستخدام إطلاق مباشر.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
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