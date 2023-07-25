تغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة

وسائل إعلام أوكرانية تعلن سماع دوي انفجارات في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا

أفادت وسائل إعلام أوكرانية بأن عددا من الانفجارات دوت في مقاطعة جيتومير بأوكرانيا بالتزامن مع إطلاق صفارات الإنذار، من حدوث غارة جوية .

وقالت صحيفة "زيركالا نيديلي" المحلية في حسابها على "تلغرام": " انفجارات في جيتومير".

وأظهرت بيانات الخرائط على الإنترنت لوزارة التحول الرقمي الأوكرانية، إعلان حالة التأهب الجوي ودوي صفارات الإنذار في مقاطعات خاركوف ودنيبروبتروفسك وكذلك في الأجزاء التي تسيطر عليها كييف في خيرسون وزابوروجيا وجمهورية دونيتسك الشعبية .