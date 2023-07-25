https://sputnikarabic.ae/20230725/جندي-روسي-يقضي-على-أكثر-من-10-جنود-أوكرانيين-في-المعركة-1079368230.html
جندي روسي يقضي على أكثر من 10 جنود أوكرانيين في المعركة
جندي روسي يقضي على أكثر من 10 جنود أوكرانيين في المعركة
قال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن جنديًا روسيًا اكشتف بنفسه أكثر من عشرة من الجنود... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T03:09+0000
2023-07-25T03:09+0000
2023-07-25T03:09+0000
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وأشار تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك" إلى أن الجنود في مجموعة "فوستوك" يتمتعون بالشجاعة والبطولة في أداء المهام القتالية، مضيفا أن الهجوم الأوكراني فشل بسبب احترافية الجنود والتزامهم، وأن القوات الروسية واصلت الدفاع عن مواقعها.ووفقًا له، أثناء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في إحدى المناطق في اتجاه زابوروجيه، قام المقاتل أرتيم بيريزين، الذي ينتمي إلى فصيل من فصائل مشاة الدبابات التابعة للتجمع العسكري، بتنفيذ مهمة لضرب القوات الحية للعدو بالنيران.وخلال إحدى الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في منطقة فيريميفسك، تمكن المقاتل بيريزين، وهو جزء من الوحدة على الخط الدفاعي، شخصياً اكتشاف وتدمير أكثر من عشرة من القوميين.بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمعلوماته، في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات المدفعية في قوات "فوستوك" بتدمير منصة المدفعية الذاتية الحركة "غفوزديكا" وفرقة الهاون في منطقة روفنوبوليا، وأيضًا نقل "بيك أب" في ستوروجيفي. وقام الطيران العسكري بضرب تجمعات القوات الحية للقوات المسلحة الأوكرانية في ستارومايورسكي.وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الروسية-تدمر-معقلا-أوكرانيا-في-اتجاه-كراسني-ليمان-1079367955.html
https://sputnikarabic.ae/20230724/إعلان-حالة-التأهب-الجوي-في-كييف-و8-مقاطعات-أوكرانية-1079367150.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم
جندي روسي يقضي على أكثر من 10 جنود أوكرانيين في المعركة
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قال مدير المركز الصحفي لقوات مجموعة "فوستوك" العسكرية التابعة للجيش الروسي، أوليغ تشيخوف، اليوم الثلاثاء، إن جنديًا روسيًا اكشتف بنفسه أكثر من عشرة من الجنود الأوكرانيين وقضى عليهم في هجوم بمنطقة بروزوف.
وأشار تشيخوف، لوكالة "سبوتنيك
" إلى أن الجنود في مجموعة "فوستوك" يتمتعون بالشجاعة والبطولة في أداء المهام القتالية، مضيفا أن الهجوم الأوكراني فشل بسبب احترافية الجنود والتزامهم، وأن القوات الروسية واصلت الدفاع عن مواقعها.
ووفقًا له، أثناء الهجوم المضاد للقوات الأوكرانية في إحدى المناطق في اتجاه زابوروجيه، قام المقاتل أرتيم بيريزين، الذي ينتمي إلى فصيل من فصائل مشاة الدبابات التابعة للتجمع العسكري، بتنفيذ مهمة لضرب القوات الحية للعدو بالنيران.
وخلال إحدى الهجمات التي شنتها القوات الأوكرانية في منطقة فيريميفسك، تمكن المقاتل بيريزين، وهو جزء من الوحدة على الخط الدفاعي، شخصياً اكتشاف وتدمير أكثر من عشرة من القوميين.
بالإضافة إلى ذلك، وفقًا لمعلوماته، في اتجاه جنوب دونيتسك، قامت وحدات المدفعية في قوات "فوستوك" بتدمير منصة المدفعية الذاتية الحركة "غفوزديكا" وفرقة الهاون في منطقة روفنوبوليا، وأيضًا نقل "بيك أب" في ستوروجيفي. وقام الطيران العسكري بضرب تجمعات القوات الحية للقوات المسلحة الأوكرانية في ستارومايورسكي.
وتواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة من الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.