https://sputnikarabic.ae/20230725/خبراء-يوضحون-أهمية-مشاركة-السعودية-ومصر-والجزائر-في-بريكس-1079387242.html

خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"

خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"

نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T14:17+0000

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2023-07-25T14:17+0000

راديو

بلا قيود

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خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس" خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"

أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بالعلاقات الدولية والتركية، الأستاذ طه عوده أوغلو:أطباء إسرائيل يضربون عن العمل احتجاجا على "إصلاح القضاء"... والشرطة تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين. بهذا الصدد، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الأستاذ أكرم عطا الله، لبرنامج "بلا قيود":حرق نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاغن... والخارجية الجزائرية تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، الأستاذ محمد رجائي بركات، لبرنامج "بلا قيود":سبع دول من بينها عربية تنضم إلى اجتماع "بريكس" للمشاركة حول القضايا الأمنية في جنوب أفريقيا. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور فارس هبّاش، لبرنامجنا:بوتين يوقع قانونا يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي". وهو ما قال عنه نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي (الدوما)، ستانيسلاف ناوموف: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...

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