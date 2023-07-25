https://sputnikarabic.ae/20230725/خبراء-يوضحون-أهمية-مشاركة-السعودية-ومصر-والجزائر-في-بريكس-1079387242.html
خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"
خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"
نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:17+0000
2023-07-25T14:17+0000
2023-07-25T14:17+0000
راديو
بلا قيود
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خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"
خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"
أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بالعلاقات الدولية والتركية، الأستاذ طه عوده أوغلو:أطباء إسرائيل يضربون عن العمل احتجاجا على "إصلاح القضاء"... والشرطة تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين. بهذا الصدد، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الأستاذ أكرم عطا الله، لبرنامج "بلا قيود":حرق نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاغن... والخارجية الجزائرية تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، الأستاذ محمد رجائي بركات، لبرنامج "بلا قيود":سبع دول من بينها عربية تنضم إلى اجتماع "بريكس" للمشاركة حول القضايا الأمنية في جنوب أفريقيا. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور فارس هبّاش، لبرنامجنا:بوتين يوقع قانونا يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي". وهو ما قال عنه نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي (الدوما)، ستانيسلاف ناوموف: التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...
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نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
نغم كباس
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e5/0c/03/1053516978_54:0:476:422_100x100_80_0_0_a6dd47a59cb6ff99b93c1556ef1e269b.png
بلا قيود, аудио
خبراء يوضحون أهمية مشاركة السعودية ومصر والجزائر في "بريكس"
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نناقش في هذه الحلقة أهم الملفات الساخنة على الساحتين العربية والدولية مع خبراء في السياسة والاقتصاد.
أردوغان يناقش مع زيلينسكي سبل إنهاء النزاع في أوكرانيا. وهو ما قال عنه الخبير بالعلاقات الدولية والتركية، الأستاذ طه عوده أوغلو:
تركيا تستطيع أن تكون وسيطا لأنها على علاقة جيدة بكلا الطرفين، وقد نجحت سابقا في تقريب وجهات النظر والخروج بمبادرة الحبوب.
أطباء إسرائيل يضربون عن العمل احتجاجا على "إصلاح القضاء"... والشرطة تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين. بهذا الصدد، يقول الخبير بالشؤون الإسرائيلية، الأستاذ أكرم عطا الله، لبرنامج "بلا قيود":
بنيامين نتنياهو من الصعب أن يتنازل، نحن أمام حكومة يمينية دينية متطرفة، وكل الصحف الإسرائيلية تقول إنه اختار انهيار الدولة وإنقاذ بقاء الائتلاف، وبالتالي لا يمكن الوصول إلى حل وسط، وهذا ما سيزيد من الصدع في المؤسسة والمجتمع الإسرائيلي.
حرق نسخة من القرآن أمام سفارة العراق في كوبنهاغن... والخارجية الجزائرية تستدعي سفيرة الدنمارك والقائم بأعمال سفارة السويد. عن هذا الموضوع، قال الخبير بالشؤون الأوروبية، الأستاذ محمد رجائي بركات، لبرنامج "بلا قيود":
إن معايير أوروبا الازدواجية في التعامل مع هذه القضايا يظهر الكيل بمعيارين داخل دول الاتحاد الأوروبي إذا ما تعلق الأمر بالاعتداء على المقدسات الإسلامية، وهناك تشجيع ولو بطريقة غير مباشرة لأشخاص كالذي أحرق القرآن الكريم، أن يظهروا عداءهم للإسلام.
سبع دول من بينها عربية تنضم إلى اجتماع "بريكس" للمشاركة حول القضايا الأمنية في جنوب أفريقيا. حول هذا الموضوع، يقول الخبير الاقتصادي الجزائري، البروفيسور فارس هبّاش، لبرنامجنا:
إن الجزائر تحاول فك التبعية للبترول وتحاول أن تكون لها شراكات متعددة الأقطاب ذات المصلحة الثنائية، وانضمام بلادنا إلى منظمة "بريكس" سيعود بالفائدة عليها اقتصاديا وسياسيا، وأهم المزايا هي الاستفادة من النموذج التنموي لبلدان المجموعة والقدرات التكنولوجية المتطورة غير المكلفة.
بوتين يوقع قانونا يحدد المعايير القانونية لإدخال "الروبل الرقمي". وهو ما قال عنه نائب رئيس لجنة السياسة الاقتصادية في مجلس الاتحاد الروسي (الدوما)، ستانيسلاف ناوموف:
ستصبح الحياة أكثر راحة للمواطنين من حيث التعاملات البنكية المالية اليومية.
التفاصيل في الملف الصوتي المرفق...