https://sputnikarabic.ae/20230725/رئيس-لجنة-التحقيق-الفيدرالية-الروسية-مهاجمة-جسر-القرم-مثال-على-أن-نظام-كييف-كالإرهابيين-1079368098.html
رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين
رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين
قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، إن محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على أن نظام كييف، كما هو الحال بالنسبة لأي... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T02:43+0000
2023-07-25T02:43+0000
2023-07-25T02:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
جمهورية القرم الروسية
أخبار أوكرانيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068818938_368:527:3072:2048_1920x0_80_0_0_b6b9a7d01a6c2e9962915c3adcadc663.jpg
موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك في معرض تعليقه على مهاجمة نظام كييف جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.وأضاف باستريكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على تعمد نظام كييف الاعتداء على المنشآت التي تعبرها المركبات المدنية".وتابع قائلا: "بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، فإنهم بعيدون عن المبادئ الأخلاقية".وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230721/زيلينسكي-يصف-جسر-القرم-بأنه-هدف-أوكرانيا-الذي-يجب-تحييده-1079289545.html
جمهورية القرم الروسية
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/0a/0a/1068818938_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_e88e7adbcdb43ca0ebdff0dc8889abfc.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين
تابعنا عبر
قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، إن محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على أن نظام كييف، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، بعيد عن المبادئ الأخلاقية.
موسكو - سبوتنيك
. وجاء ذلك في معرض تعليقه على مهاجمة نظام كييف جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.
وأضاف باستريكين في حديث لوكالة "سبوتنيك
": "محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على تعمد نظام كييف الاعتداء على المنشآت التي تعبرها المركبات المدنية".
وتابع قائلا: "بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، فإنهم بعيدون عن المبادئ الأخلاقية".
وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين
، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".