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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/رئيس-لجنة-التحقيق-الفيدرالية-الروسية-مهاجمة-جسر-القرم-مثال-على-أن-نظام-كييف-كالإرهابيين-1079368098.html
رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين
رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين
قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، إن محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على أن نظام كييف، كما هو الحال بالنسبة لأي... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T02:43+0000
2023-07-25T02:43+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك في معرض تعليقه على مهاجمة نظام كييف جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.وأضاف باستريكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على تعمد نظام كييف الاعتداء على المنشآت التي تعبرها المركبات المدنية".وتابع قائلا: "بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، فإنهم بعيدون عن المبادئ الأخلاقية".وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
https://sputnikarabic.ae/20230721/زيلينسكي-يصف-جسر-القرم-بأنه-هدف-أوكرانيا-الذي-يجب-تحييده-1079289545.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, جمهورية القرم الروسية, أخبار أوكرانيا

رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية: مهاجمة جسر القرم مثال على أن نظام كييف كالإرهابيين

02:43 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصورجسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022
جسر القرم الروسي بعد حادث انفجار، 8 أكتوبر 2022 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
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قال رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، إن محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على أن نظام كييف، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، بعيد عن المبادئ الأخلاقية.
موسكو - سبوتنيك. وجاء ذلك في معرض تعليقه على مهاجمة نظام كييف جسر القرم مؤخرا بزوارق مسيّرة، مما أدى إلى مقتل زوجين وإصابة ابنتهما البالغة من العمر 14 عاما ونقلها إلى المستشفى.
جسر القرم بعد تعرضه للهجوم الإرهابي بواسطة مركبتين مسيرتين أوكرانيتين تابعتين للقوات المسلحة الأوكرانية. - سبوتنيك عربي, 1920, 21.07.2023
زيلينسكي يصف جسر القرم بأنه هدف أوكرانيا الذي يجب تحييده
21 يوليو, 20:43 GMT
وأضاف باستريكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "محاولة مهاجمة جسر القرم، مثال آخر على تعمد نظام كييف الاعتداء على المنشآت التي تعبرها المركبات المدنية".
وتابع قائلا: "بالنسبة لهم، كما هو الحال بالنسبة لأي إرهابي، فإنهم بعيدون عن المبادئ الأخلاقية".
وفي ليلة 17 يوليو/ تموز الجاري، هاجمت سلطات كييف جسر القرم بمسيّرتين، حيث رفعت لجنة التحقيق دعوى جنائية بموجب مادة "العمل الإرهابي"، كما تم التعرف على المتورطين في تنظيم العملية الإرهابية من بين الخدمات الخاصة والتشكيلات المسلحة الأوكرانية.
وفي وقت سابق، أفادت اللجنة الوطنية الروسية لمكافحة الإرهاب بأن جسر القرم تعرض لهجوم باستخدام زورقين مسيرين أوكرانيين، صباح الاثنين الماضي.
وقالت اللجنة إن "الهجوم وقع في الساعة 03:05 صباحا، هاجم زورقان مسيران أوكرانيان جسر القرم. ونتيجة للعمل الإرهابي، تضرر الطريق في جسر القرم".
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة20 يوليو, 13:00 GMT
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