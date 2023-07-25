https://sputnikarabic.ae/20230725/راكب-أمواج-محظوظ-ينجو-من-فك-قرش-أبيض-سبح-600-متر-رغم-جراحه-فيديو-1079376842.html
راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو
راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو
نجا راكب أمواج شاب بإعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:53+0000
2023-07-25T09:53+0000
2023-07-25T09:53+0000
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وتمكن الشاب الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.
أستراليا
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
أستراليا, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات
أستراليا, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات
راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو
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نجا راكب أمواج شاب بإعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا.
وتمكن الشاب الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.
وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.