عربي
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
- سبوتنيك عربي, 1920
مجتمع
تابع آخر الأخبار عن القضايا الاجتماعية والفعاليات الثقافية في دول الوطن العربي والعالم. تعرف على آخر أخبار المجتمع، قصص إنسانية، وتقارير مصورة عن حياة المجتمع.
https://sputnikarabic.ae/20230725/راكب-أمواج-محظوظ-ينجو-من-فك-قرش-أبيض-سبح-600-متر-رغم-جراحه-فيديو-1079376842.html
راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو
راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو
نجا راكب أمواج شاب بإعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:53+0000
2023-07-25T09:53+0000
مجتمع
أستراليا
نادي الفيديو
الأخبار
أخبار العالم الآن
منوعات
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065228243_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_098c9ca5e739cb4852148daacb501ac4.jpg
وتمكن الشاب الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.
أستراليا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/07/12/1065228243_171:0:2902:2048_1920x0_80_0_0_8a1de66279c41da8a83f788fb975d25d.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
أستراليا, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات
أستراليا, نادي الفيديو, الأخبار, أخبار العالم الآن, منوعات

راكب أمواج محظوظ ينجو من فك قرش أبيض... سبح 600 متر رغم جراحه.. فيديو

09:53 GMT 25.07.2023
© AFP 2023 / Joseph Preziosoسمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022.
سمكة قرش بيضاء كبيرة على بعد حوالي 50 مترًا قبالة ساحل كيب كود الوطني للبحر في كيب كود، ماساتشوستس، الولايات المتحدة 15 يوليو 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / Joseph Prezioso
تابعنا عبرTelegramNabd
نجا راكب أمواج شاب بإعجوبة بعد تعرضه لهجوم من قبل قرش أبيض كبير قبالة شاطئ غنارابوب الشهير جنوب غربي أستراليا.
وتمكن الشاب الذي كان على بعد 600 متر من الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة قبل أن يساعده ممرض على الرمال ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.
وأعلنت السلطات المحلية إغلاق جميع الشواطئ في منطقة مارغريت ريفر حتى إشعار آخر.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала