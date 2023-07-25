https://sputnikarabic.ae/20230725/روسيا-تستعد-لفتح-سفارات-في-جميع-دول-إفريقيا-1079368511.html

روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا

روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا

قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تستعد لفتح سفارات في... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T03:26+0000

2023-07-25T03:26+0000

2023-07-25T03:26+0000

روسيا

أخبار روسيا اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/102075/66/1020756689_0:274:2667:1774_1920x0_80_0_0_b0119f34f1e74b581108de41e3ed7214.jpg

وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يجري التحضير للقرارات ذات الصلة. أعتقد أنه سيتم تبنيها... سنبدأ بعدد صغير لكنني آمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الأفريقية تقريبا".ووصف أوزيروف، قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في إفريقيا في التسعينيات بأنه "غير معقول تمامًا"، لافتا إلى أن "هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح. لكنها ستكون عملية طويلة".يشار إلى أن الاجتماع الثاني لقمة روسيا-إفريقيا والمنتدى الاقتصادي سيقام في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الحالي.

https://sputnikarabic.ae/20230725/الخارجية-الروسية-علاقات-إفريقيا-بروسيا-لا-تمنعها-من-العمل-مع-الغرب-1079367792.html

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن