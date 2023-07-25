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https://sputnikarabic.ae/20230725/روسيا-تستعد-لفتح-سفارات-في-جميع-دول-إفريقيا-1079368511.html
روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا
روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا
قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تستعد لفتح سفارات في... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T03:26+0000
2023-07-25T03:26+0000
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وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يجري التحضير للقرارات ذات الصلة. أعتقد أنه سيتم تبنيها... سنبدأ بعدد صغير لكنني آمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الأفريقية تقريبا".ووصف أوزيروف، قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في إفريقيا في التسعينيات بأنه "غير معقول تمامًا"، لافتا إلى أن "هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح. لكنها ستكون عملية طويلة".يشار إلى أن الاجتماع الثاني لقمة روسيا-إفريقيا والمنتدى الاقتصادي سيقام في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الحالي.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الخارجية-الروسية-علاقات-إفريقيا-بروسيا-لا-تمنعها-من-العمل-مع-الغرب-1079367792.html
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روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم, أخبار العالم الآن

روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا

03:26 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenkoفيكتور أوزيروف
فيكتور أوزيروف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Vladimir Fedorenko
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حصري
قال أوليغ أوزيروف، سفير المهام الخاصة في وزارة الخارجية الروسية ورئيس أمانة "منتدى الشراكة الروسية الأفريقية"، اليوم الثلاثاء، إن روسيا تستعد لفتح سفارات في جميع دول إفريقيا، لكن الأمر لن يكون سريعًا.
وقال الدبلوماسي الروسي، في مقابلة مع وكالة "سبوتنيك": "يجري التحضير للقرارات ذات الصلة. أعتقد أنه سيتم تبنيها... سنبدأ بعدد صغير لكنني آمل أن نصل في النهاية إلى افتتاح سفارات في كل الدول الأفريقية تقريبا".
بناء وزارة الخارجية الروسية في العاصمة موسكو - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
الخارجية الروسية: علاقات إفريقيا بروسيا لا تمنعها من العمل مع الغرب
01:56 GMT
ووصف أوزيروف، قرار إغلاق البعثات الدبلوماسية الروسية في إفريقيا في التسعينيات بأنه "غير معقول تمامًا"، لافتا إلى أن "هذا الوضع يحتاج إلى تصحيح. لكنها ستكون عملية طويلة".
يشار إلى أن الاجتماع الثاني لقمة روسيا-إفريقيا والمنتدى الاقتصادي سيقام في الفترة من 27 إلى 28 يوليو/ تموز الحالي.
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