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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/زيلينسكي-يستشيط-غضبا-بعد-إبلاغه-بالوضع-الميداني-على-الجبهة-1079371370.html
زيلينسكي يستشيط "غضبا" بعد إبلاغه بالوضع الميداني على الجبهة
زيلينسكي يستشيط "غضبا" بعد إبلاغه بالوضع الميداني على الجبهة
قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن فلاديمير زيلينسكي غاضب بسبب الخسائر الفادحة وانخفاض الروح المعنوية للقوات المسلحة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T07:33+0000
2023-07-25T07:33+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
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صرح ماكغريغور في مقابلة إعلامية: "أعتقد أن القوات الأوكرانية يائسة وبصراحة على وشك الانهيار، المعنويات هناك أضعف من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت "خسائر فادحة".ووفقًا للعقيد في مقابلة مع قناة "لندن ريال" على "يوتيوب"، فإن أوكرانيا في حالة "دعم مصطنع للحياة" ولا تزال موجودة فقط بفضل المساعدة المالية الأمريكية، ودعا إلى وضع حد لذلك وبدء المفاوضات.ويوم أمس الاثنين، ذكرت صحيفة "ريبيليون" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة، بينما يفشل الجيش في إكمال أي من المهام.وبحسب الصحيفة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها أي إنجازات في الهجوم المضاد، كل يوم لديها المزيد والمزيد من القتلى، وحجم الجيش ينخفض​​، ومخزونات الأسلحة تقترب من نهايتها.وجاء في الصحيفة أن "كييف لا تستطيع إثبات أي نجاح في مسرح العمليات بسبب التحصينات المنيعة على خط الجبهة".
https://sputnikarabic.ae/20230723/صحيفة-زيلينسكي-يحاول-خلق-وهم-نجاح-قواته-في-الجبهة-1079326683.html
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العالم, روسيا
العالم, روسيا

زيلينسكي يستشيط "غضبا" بعد إبلاغه بالوضع الميداني على الجبهة

07:33 GMT 25.07.2023
© AP Photo / Leo Correaالرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AP Photo / Leo Correa
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قال العقيد دوغلاس ماكغريغور، المستشار السابق لرئيس "البنتاغون"، إن فلاديمير زيلينسكي غاضب بسبب الخسائر الفادحة وانخفاض الروح المعنوية للقوات المسلحة الأوكرانية.
صرح ماكغريغور في مقابلة إعلامية: "أعتقد أن القوات الأوكرانية يائسة وبصراحة على وشك الانهيار، المعنويات هناك أضعف من أي وقت مضى"، مؤكدًا أن القوات المسلحة الأوكرانية تكبدت "خسائر فادحة".
وختم قوله: "أعتقد أن هذا هو مصدر خيبة الأمل التي رأيناها في السيد زيلينسكي، لقد كان غاضبًا، غاضبًا، محبطًا".
ووفقًا للعقيد في مقابلة مع قناة "لندن ريال" على "يوتيوب"، فإن أوكرانيا في حالة "دعم مصطنع للحياة" ولا تزال موجودة فقط بفضل المساعدة المالية الأمريكية، ودعا إلى وضع حد لذلك وبدء المفاوضات.
الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يقف لالتقاط صورة مع الجنود بعد حضوره مراسم رفع العلم في مدينة إيزيوم، أوكرانيا في 14 سبتمبر 2022. - سبوتنيك عربي, 1920, 23.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
صحيفة: زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة
23 يوليو, 16:37 GMT
ويوم أمس الاثنين، ذكرت صحيفة "ريبيليون" أن الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي يحاول خلق وهم نجاح قواته في الجبهة، بينما يفشل الجيش في إكمال أي من المهام.
وبحسب الصحيفة، فإن القوات المسلحة الأوكرانية ليس لديها أي إنجازات في الهجوم المضاد، كل يوم لديها المزيد والمزيد من القتلى، وحجم الجيش ينخفض​​، ومخزونات الأسلحة تقترب من نهايتها.
وجاء في الصحيفة أن "كييف لا تستطيع إثبات أي نجاح في مسرح العمليات بسبب التحصينات المنيعة على خط الجبهة".
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