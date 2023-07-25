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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/سقوط-موقع-أوكراني-في-قبضة-الجيش-الروسي-واستسلام-جنود-نظام-كييف-فيديو-1079380863.html
سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو
سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتلين روس يرافقون مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا على محور كريمينايا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:09+0000
2023-07-25T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، شاعت حالات استسلام قوات نظام كييف ومرتزقته لأسباب عدة، منها إحساس الجنود بتخلي قيادتهم السياسية والعسكرية عنهم، وأيضا لفرق الخبرات القتالية، ولأسباب أخلاقية كرفض استهداف المدنيين.كما يشعر العديد من جنود أوكرانيا أنهم يقدَّمون "كبش فداء" ويتم دفعهم إلى الموت المحتم دون أي هدف أو جدوى عسكرية.وفي وقت سابق، أفاد رئيس القسم الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية عن 13 محاولة فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاستعادة مواقع فقدتها سابقًا على اتجاه سفاتوفو، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف العدو، واستسلم أكثر من 40 مسلحًا أوكرانيًا.
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روسيا, رصد عسكري
روسيا, رصد عسكري

سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو

12:09 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky  / الانتقال إلى بنك الصورجندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار.
جندي روسي على أراضي محطة الطاقة النووية في زابوروجيا، الواقعة في منطقة السهوب على ضفاف خزان كاخوفكا في منطقة زابوروجيا بأوكرانيا في مدينة إنرغودار. - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mikhalchevsky
/
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انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتلين روس يرافقون مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا على محور كريمينايا.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، شاعت حالات استسلام قوات نظام كييف ومرتزقته لأسباب عدة، منها إحساس الجنود بتخلي قيادتهم السياسية والعسكرية عنهم، وأيضا لفرق الخبرات القتالية، ولأسباب أخلاقية كرفض استهداف المدنيين.
كما يشعر العديد من جنود أوكرانيا أنهم يقدَّمون "كبش فداء" ويتم دفعهم إلى الموت المحتم دون أي هدف أو جدوى عسكرية.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس القسم الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية عن 13 محاولة فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاستعادة مواقع فقدتها سابقًا على اتجاه سفاتوفو، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف العدو، واستسلم أكثر من 40 مسلحًا أوكرانيًا.
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