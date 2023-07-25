https://sputnikarabic.ae/20230725/سقوط-موقع-أوكراني-في-قبضة-الجيش-الروسي-واستسلام-جنود-نظام-كييف-فيديو-1079380863.html
سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو
سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتلين روس يرافقون مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا على محور كريمينايا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:09+0000
2023-07-25T12:09+0000
2023-07-25T12:09+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، شاعت حالات استسلام قوات نظام كييف ومرتزقته لأسباب عدة، منها إحساس الجنود بتخلي قيادتهم السياسية والعسكرية عنهم، وأيضا لفرق الخبرات القتالية، ولأسباب أخلاقية كرفض استهداف المدنيين.كما يشعر العديد من جنود أوكرانيا أنهم يقدَّمون "كبش فداء" ويتم دفعهم إلى الموت المحتم دون أي هدف أو جدوى عسكرية.وفي وقت سابق، أفاد رئيس القسم الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية عن 13 محاولة فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية لاستعادة مواقع فقدتها سابقًا على اتجاه سفاتوفو، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف العدو، واستسلم أكثر من 40 مسلحًا أوكرانيًا.
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/03/09/1059664434_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_6cd34ed1c4400d224ffd8bbbedba218b.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, رصد عسكري
سقوط موقع أوكراني في قبضة الجيش الروسي واستسلام جنود نظام كييف... فيديو
تابعنا عبر
انتشر مقطع فيديو على وسائل التواصل الاجتماعي لمقاتلين روس يرافقون مجموعة من الجنود الأوكرانيين الذين استسلموا على محور كريمينايا.
ومنذ بداية العملية العسكرية الروسية الخاصة، شاعت حالات استسلام قوات نظام كييف ومرتزقته لأسباب عدة، منها إحساس الجنود بتخلي قيادتهم السياسية والعسكرية عنهم، وأيضا لفرق الخبرات القتالية، ولأسباب أخلاقية كرفض استهداف المدنيين.
كما يشعر العديد من جنود أوكرانيا أنهم يقدَّمون "كبش فداء
" ويتم دفعهم إلى الموت المحتم دون أي هدف أو جدوى عسكرية.
وفي وقت سابق، أفاد رئيس القسم الصحفي لقوات مجموعة "المركز" الروسية عن 13 محاولة فاشلة للقوات المسلحة الأوكرانية
لاستعادة مواقع فقدتها سابقًا على اتجاه سفاتوفو، مما أسفر عن خسائر كبيرة في صفوف العدو، واستسلم أكثر من 40 مسلحًا أوكرانيًا.