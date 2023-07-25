https://sputnikarabic.ae/20230725/سلاح-الجو-الألماني-ينتقد-أخطاء-الجيش-الأوكراني-1079372635.html

سلاح الجو الألماني ينتقد أخطاء الجيش الأوكراني

سلاح الجو الألماني ينتقد أخطاء الجيش الأوكراني

أصدر البوندسفير تقريرًا يحمل علامة "للاستخدام الرسمي فقط" حول المشاكل التي يعاني منها الجيش الأوكراني. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T08:29+0000

2023-07-25T08:29+0000

2023-07-25T08:29+0000

العالم

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قام ضباط عسكريون ألمان رفيعو المستوى بتحليل تصرفات القوات المسلحة الأوكرانية وتوصلوا إلى استنتاجات مخيبة للآمال: أخطاء في المناورة، ضعف تدريب الضباط، تقدم بطيء. حصلت وكالة "بيلد" على نص الوثيقة.كشف تقرير البوندسفير عن أوجه قصور واضحة في تكتيكات القوات المسلحة الأوكرانية وتنسيق إجراءات تشكيلات المشاة والدبابات والمدفعية.أشار مؤلفو المقال إلى أن "بعض الوحدات العسكرية مقسمة إلى أجزاء صغيرة جدًا، واتضح أن كل جزء منها يقوم بنوع من العمل، لكن لا يوجد سلوك قتالي واحد".وبسبب هذا، يزداد خطر إطلاق نيران صديقة للقوات المسلحة الأوكرانية، أي إصابة غير مقصودة بنيران صديقة. بالإضافة إلى ذلك، تفتقر القوات الأوكرانية إلى بعض عناصر القتال التي من شأنها أن تسمح بالحصول على تفوق ناري على الأقل في بعض قطاعات الجبهة. ببساطة، لم يتم تنسيق تقدم القوات الأوكرانية إلى الخطوط الدفاعية الشديدة التحصين للقوات المسلحة الروسية، بشكل صحيح. وفقًا للخبراء، فإن التقدم غير فعال ويؤدي إلى خسائر بشرية ومادية كبيرة.أيضا انتقد الخبراء مستوى تدريب الضباط. على الرغم من أن العديد من الدول الغربية المتحالفة مع أوكرانيا دربت ما يصل إلى 20 ألف جندي أوكراني، خاصة في النصف الأول من عام 2023، لا يتم وضعهم في مناصب قيادية في عمليات الهجوم المضاد.

https://sputnikarabic.ae/20230725/زيلينسكي-يستشيط-غضبا-بعد-إبلاغه-بالوضع-الميداني-على-الجبهة-1079371370.html

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