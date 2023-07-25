https://sputnikarabic.ae/20230725/شرطة-تل-أبيب-تستخدم-خراطيم-المياه-لتفريق-المتظاهرين-1079367300.html

شرطة تل أبيب تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين

شرطة تل أبيب تستخدم خراطيم المياه والخيول لتفريق المتظاهرين

فرقت الشرطة الإسرائيلية، صباح اليوم الثلاثاء، متظاهرين على طريق سريع في تل أبيب، باستخدام خراطيم المياه الملونة والخيول. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

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وقال مراسل "سبوتنيك"، إن تم إغلاق طريق أيالون السريع في تل أبيب لعدة ساعات من قبل المتظاهرين، الذين نظموا احتجاجًا بعد أن وافق الكنيست (البرلمان الإسرائيلي) على أحد أكثر مشاريع إصلاح القضاء إثارة للجدل".وأضاف: تجمع الآلاف من النشطاء على الطريق وعلى الطرق المجاورة، وهم يهتفون بشعارات مناهضة للحكومة، ويشعلون القمامة، ويلوون الأعلام.، لافتا إلى أنه أثناء تفريق الحشد، وقعت اشتباكات مع الشرطة.وأمس الاثنين، وافق الكنيست أخيرًا على مشروع قانون "حجة المعقولية" الذي يحد من قدرة المحكمة العليا على مراقبة قرارات السلطة التنفيذية.وسيحظر مشروع القانون على المحاكم، بما في ذلك المحكمة العليا، استخدام "حجة المعقولية" فيما يتعلق بقرارات الحكومة أو رئيس الوزراء أو وزراء الحكومة.و"حجة المعقولية" هو نظرية قانونية تسمح للمحاكم بإصدار أوامر بمراجعة أو إلغاء قرارات الحكومة إذا رأوها خارج نطاق المعقول. ويمثل إقرار القانون أول تغييرات جوهرية في نظام القضاء الإسرائيلي منذ بدء إصلاح القضاء.وفي 11يوليو/ تموز الجاري، أقر الكنيست بالقراءة الأولى لمشروع قانون "الحد من المعقولية"، ما دفع عشرات الآلاف من الإسرائيليين للنزول إلى الشوارع وإغلاق طرق رئيسية والتظاهر داخل مطار بن غوريون في تل أبيب، قبل أن تخرجهم الشرطة بالقوة.ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، الذي من المقرر أن يصوّت عليه البرلمان، الاثنين المقبل، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 28 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد.وتجري الاحتجاجات بشكل متواصل خلال الأيام القليلة الماضية، وكثيرا ما يلجأ رجال الشرطة إلى استخدام خراطيم المياه واعتقال النشطاء لخرق النظام العام.

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