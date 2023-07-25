https://sputnikarabic.ae/20230725/صحف-إسرائيل-تتشح-بالسواد-وتختار-عنوان-يوم-أسود-للديمقراطية-الإسرائيلية-صور-1079372285.html

صحف إسرائيل تتشح بالسواد وتختار عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"... صور

صحف إسرائيل تتشح بالسواد وتختار عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"... صور

اتشحت الصفحة الأمامية لعدة صحف إسرائيلية، في أعدادها لليوم الثلاثاء، باللون الأسود، احتجاجا على إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T08:16+0000

2023-07-25T08:16+0000

2023-07-25T08:35+0000

إسرائيل

أخبار إسرائيل اليوم

العالم

أخبار العالم الآن

الأخبار

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/06/1078780053_0:160:3072:1888_1920x0_80_0_0_f6f28f6f0ea16ebbdd4873a4c987917e.jpg

وكانت الصفحات عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر، من قبل حركة احتجاج التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وهي مجموعة تضم ممثلين عن شركات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين ومستثمري رأس المال الاستثماري، ورجال الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى الموظفين المنتظمين في مجال التكنولوجيا الفائقة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.واكتفت الصفحات بكتابة عنوان رئيسي هو "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك في نص أبيض صغير في الأسفل، في إشارة إلى موافقة الكنيست على التعديلات القضائية.ومن بين الصحف الصادرة بالغلاف الأسود "يديعوت أحرونوت"، و"هآرتس"، و"يسرائيل هيوم"، و"ذا ماركر".وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح، أمس الاثنين، أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

https://sputnikarabic.ae/20230725/حسن-نصر-الله-يعلق-على-الاحتجاجات-التي-تعم-إسرائيل-تمضي-على-طريق-الانهيار-1079369593.html

إسرائيل

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

الأخبار

ar_EG

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

سبوتنيك عربي feedback.arabic@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

سبوتنيك عربي

إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار