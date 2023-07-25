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https://sputnikarabic.ae/20230725/صحف-إسرائيل-تتشح-بالسواد-وتختار-عنوان-يوم-أسود-للديمقراطية-الإسرائيلية-صور-1079372285.html
صحف إسرائيل تتشح بالسواد وتختار عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"... صور
صحف إسرائيل تتشح بالسواد وتختار عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"... صور
اتشحت الصفحة الأمامية لعدة صحف إسرائيلية، في أعدادها لليوم الثلاثاء، باللون الأسود، احتجاجا على إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:16+0000
2023-07-25T08:35+0000
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وكانت الصفحات عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر، من قبل حركة احتجاج التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وهي مجموعة تضم ممثلين عن شركات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين ومستثمري رأس المال الاستثماري، ورجال الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى الموظفين المنتظمين في مجال التكنولوجيا الفائقة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.واكتفت الصفحات بكتابة عنوان رئيسي هو "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك في نص أبيض صغير في الأسفل، في إشارة إلى موافقة الكنيست على التعديلات القضائية.ومن بين الصحف الصادرة بالغلاف الأسود "يديعوت أحرونوت"، و"هآرتس"، و"يسرائيل هيوم"، و"ذا ماركر".وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح، أمس الاثنين، أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
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إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
إسرائيل, أخبار إسرائيل اليوم, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صحف إسرائيل تتشح بالسواد وتختار عنوان "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"... صور

08:16 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 08:35 GMT 25.07.2023)
© AFP 2023 / Oren Ziv احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
احتجاجت الإسرائيليين ضد خطط حكومة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو لإصلاح النظام القضائي في تل أبيب، إسرائيل، 5 يوليو 2023
© AFP 2023 / Oren Ziv
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اتشحت الصفحة الأمامية لعدة صحف إسرائيلية، في أعدادها لليوم الثلاثاء، باللون الأسود، احتجاجا على إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية.
وكانت الصفحات عبارة عن إعلانات مدفوعة الأجر، من قبل حركة احتجاج التكنولوجيا الفائقة الإسرائيلية، وهي مجموعة تضم ممثلين عن شركات التكنولوجيا الفائقة، بما في ذلك الرؤساء التنفيذيين ومستثمري رأس المال الاستثماري، ورجال الأعمال العاملين لحسابهم الخاص، بالإضافة إلى الموظفين المنتظمين في مجال التكنولوجيا الفائقة، وفقا لصحيفة "جيروزاليم بوست" الإسرائيلية.
واكتفت الصفحات بكتابة عنوان رئيسي هو "يوم أسود للديمقراطية الإسرائيلية"، وذلك في نص أبيض صغير في الأسفل، في إشارة إلى موافقة الكنيست على التعديلات القضائية.
ومن بين الصحف الصادرة بالغلاف الأسود "يديعوت أحرونوت"، و"هآرتس"، و"يسرائيل هيوم"، و"ذا ماركر".
وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".
وكان رئيس المعارضة الإسرائيلية يائير لابيد، قد صرح، أمس الاثنين، أنه "سيتم الاستئناف غدا أمام المحكمة العليا، بعد إقرار الكنيست قانون التغييرات القضائية".
وقال لابيد، في تصريحات نقلتها صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، "لن نستسلم ولن يقرروا متى سينتهي كفاحنا، ولن يقرر المتطرفون شكل دولة إسرائيل، وهذا ما سيتم عمله في الحكومة المقبلة"، مضيفا أن "إسرائيل لن تتحول إلى المجر أو بولندا، صباح الغد سنستأنف أمام المحكمة العليا".
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حسن نصر الله يعلق على الاحتجاجات التي تعم إسرائيل: تمضي على طريق الانهيار
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ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.
وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".
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