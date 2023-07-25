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صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم على مستوى العالم
صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم على مستوى العالم
توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم عالميا إلى 6.8 في المئة، خلال العام الحالي 2023، و5.2 في المئة في عام 2024 المقبل. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T16:51+0000
2023-07-25T16:51+0000
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وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنه "يُتوقع أن يتراجع التضخم العام العالمي من 8.7%، في 2022 إلى 6.8%، خلال 2023، و5.2%، في 2024".وأضاف الصندوق أن التوقعات تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج.لكنه أشار إلى أن أحد المحركات الرئيسية لتباطؤ معدل التضخم المتوقع، في 2023، هو تراجع أسعار السلع الأولية الدولية.وأوضح الصندوق أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين البلدان ترجع إلى عوامل مثل الاختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات واختلاف درجات فورة النشاط الاقتصادي.توقعات نمو الاقتصاد العالميوفي السياق ذاته، توقع الصندوق أيضا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في العام الحالي 2023، مقارنة بـ 3.5%، في 2022، على أن يسجل نموا، في عام 2024 بنسبة 3% أيضا.وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة ليسجل 1.8%، في عام 2023، مقابل 2.1%، في عام 2022، على أن يصل إلى 1%، في عام 2024.بينما يتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 0.9%، العام الحالي، مقابل 3.5%، في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.5%، في عام 2024.وأشار الصندوق إلى توقعاته بتراجع النمو في المملكة المتحدة إلى 0.4%، العام الحالي، مقابل 4.1%، في عام 2022، على أن يرتفع إلى 1%، في عام 2024.وتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الصين نموا 5.2%، خلال العام الحالي، و4.5%، خلال عام 2024، وأن يصل في الهند إلى 6.1%، هذا العام.كما عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو في روسيا، خلال العام الحالي 2023، بزيادة 0.8% ليصل إلى 1.5%، على خلفية بيانات تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الروسي، خلال النصف الأول من العام.
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صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار
صندوق النقد الدولي, اقتصاد, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار

صندوق النقد الدولي يكشف عن توقعاته بشأن النمو الاقتصادي والتضخم على مستوى العالم

16:51 GMT 25.07.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERYصندوق النقد الدولي، 2020
صندوق النقد الدولي، 2020 - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / OLIVIER DOULIERY
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توقع صندوق النقد الدولي، اليوم الثلاثاء، تراجع معدل التضخم عالميا إلى 6.8 في المئة، خلال العام الحالي 2023، و5.2 في المئة في عام 2024 المقبل.
وقال صندوق النقد الدولي في تقرير بعنوان "آفاق الاقتصاد العالمي"، إنه "يُتوقع أن يتراجع التضخم العام العالمي من 8.7%، في 2022 إلى 6.8%، خلال 2023، و5.2%، في 2024".
وأضاف الصندوق أن التوقعات تشير إلى أن تشديد السياسة النقدية سيؤدي إلى تراجع التضخم بالتدريج.
لكنه أشار إلى أن أحد المحركات الرئيسية لتباطؤ معدل التضخم المتوقع، في 2023، هو تراجع أسعار السلع الأولية الدولية.
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وأوضح الصندوق أن الفروق في وتيرة تباطؤ معدل التضخم بين البلدان ترجع إلى عوامل مثل الاختلاف في مدى التعرض لمخاطر التحركات في أسعار السلع الأولية، والعملات واختلاف درجات فورة النشاط الاقتصادي.

توقعات نمو الاقتصاد العالمي

وفي السياق ذاته، توقع الصندوق أيضا أن ينمو الاقتصاد العالمي بنسبة 3%، في العام الحالي 2023، مقارنة بـ 3.5%، في 2022، على أن يسجل نموا، في عام 2024 بنسبة 3% أيضا.
وتوقع الصندوق أن يتباطأ النمو في الولايات المتحدة ليسجل 1.8%، في عام 2023، مقابل 2.1%، في عام 2022، على أن يصل إلى 1%، في عام 2024.
بينما يتوقع أن يتراجع النمو في منطقة اليورو إلى 0.9%، العام الحالي، مقابل 3.5%، في عام 2022، قبل أن يرتفع إلى 1.5%، في عام 2024.
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وأشار الصندوق إلى توقعاته بتراجع النمو في المملكة المتحدة إلى 0.4%، العام الحالي، مقابل 4.1%، في عام 2022، على أن يرتفع إلى 1%، في عام 2024.
وتوقع الصندوق أن يسجل اقتصاد الصين نموا 5.2%، خلال العام الحالي، و4.5%، خلال عام 2024، وأن يصل في الهند إلى 6.1%، هذا العام.
كما عدّل صندوق النقد الدولي توقعاته لمعدل النمو في روسيا، خلال العام الحالي 2023، بزيادة 0.8% ليصل إلى 1.5%، على خلفية بيانات تشير إلى تحسن أداء الاقتصاد الروسي، خلال النصف الأول من العام.
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