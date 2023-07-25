https://sputnikarabic.ae/20230725/طريقة-للتلاعب-بإدراك-الدماغ-للوقت-وتأخر-وصول-الماء-إلى-الأرض-في-بدايات-النشأة-1079385981.html
طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت وتأخر وصول الماء إلى الأرض في بدايات النشأة
طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت وتأخر وصول الماء إلى الأرض في بدايات النشأة
اكتشف مختبر للتعلم طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت، من خلال التحكم في النشاط العصبي للفئران، ويمكن للبحث أن يؤثر على مجالات الروبوتات وخوارزميات التعلم، فيما... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T13:53+0000
2023-07-25T13:53+0000
2023-07-25T13:53+0000
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طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت وتأخر وصول الماء إلى الأرض في بدايات النشأة
طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت وتأخر وصول الماء إلى الأرض في بدايات النشأة
نص الحلقة:اكتشف مختبر طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت من خلال التحكم في النشاط العصبي للفئران، ويمكن لأبحاثه التي لها تطبيقات محتملة في علاج أمراض مثل مرض "باركنسون" و"هنتنغتون"، أن تؤثر أيضا على مجالات الروبوتات وخوارزميات التعلم.حسب أحدث الأبحاث، يحتوي الحليب النباتي المصنوع من اللوز والشوفان والأرز وفول الصويا عموما على عناصر غذائية أقل من حليب البقر، خاصة البروتين.في تجربة رائدة، تعاون باحثون وأكدوا معا وجود حالة فائقة التوصيل تم التنبؤ بها لأول مرة، في عام 2017. النتائج التي توصلوا إليها تثبت دليلا على وجود شكل فريد من حالة التوصيل الفائق للحالة المعروفة باسم "FFLO" هذا الاختراق لديه القدرة على أن يكون مؤثرا، لا سيما في مجال الإلكترونيات فائقة التوصيل، وهذه حالة خاصة يمكنها مقاومة المجالات المغناطيسية التي تدمر الموصلية الفائقة بشكل عام، وقد وصفها الفريق ذاته قبل نحو ثماني سنوات.الإعداد والتقديم: أحمد أحمد
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
مرايا العلوم, علوم, العالم, الأخبار, аудио
مرايا العلوم, علوم, العالم, الأخبار, аудио
طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت وتأخر وصول الماء إلى الأرض في بدايات النشأة
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اكتشف مختبر للتعلم طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت، من خلال التحكم في النشاط العصبي للفئران، ويمكن للبحث أن يؤثر على مجالات الروبوتات وخوارزميات التعلم، فيما كشفت دراسة أخرى أن الأرض المبكرة تشكلت من مواد حارة وجافة، ما يشير إلى تأخر وصول الماء أثناء تكوين الأرض.
اكتشف مختبر طريقة للتلاعب بإدراك الدماغ للوقت من خلال التحكم في النشاط العصبي للفئران، ويمكن لأبحاثه التي لها تطبيقات محتملة في علاج أمراض مثل مرض "باركنسون
" و"هنتنغتون"، أن تؤثر أيضا على مجالات الروبوتات وخوارزميات التعلم.
كشفت دراسة أن الأرض المبكرة تشكلت من مواد حارة وجافة، ما يشير إلى تأخر وصول الماء أثناء تكوين الأرض، واستخدمت هذه الدراسة الصهارة من طبقات مختلفة من باطن الأرض، وقدمت رؤى فريدة عن تكوين الكوكب، ويفترض البحث، الذي يقدم أدلة من طبقات الوشاح المختلفة، أن الإضافات الرئيسية للمواد المتطايرة حدثت فقط خلال مراحل تكوين الأرض النهائية.
حسب أحدث الأبحاث، يحتوي الحليب النباتي المصنوع من اللوز والشوفان والأرز وفول الصويا عموما على عناصر غذائية أقل من حليب البقر
، خاصة البروتين.
وبالتالي، يمكن أن يؤدي استبدال حليب البقر ببديل نباتي إلى فقدان الناس للعناصر الغذائية الأساسية مثل الكالسيوم وفيتامين "د".
في تجربة رائدة، تعاون باحثون وأكدوا معا وجود حالة فائقة التوصيل تم التنبؤ بها لأول مرة، في عام 2017. النتائج التي توصلوا إليها تثبت دليلا على وجود شكل فريد من حالة التوصيل الفائق للحالة المعروفة باسم "FFLO" هذا الاختراق لديه القدرة على أن يكون مؤثرا، لا سيما في مجال الإلكترونيات فائقة التوصيل، وهذه حالة خاصة يمكنها مقاومة المجالات المغناطيسية التي تدمر الموصلية الفائقة بشكل عام، وقد وصفها الفريق ذاته قبل نحو ثماني سنوات.
الإعداد والتقديم: أحمد أحمد