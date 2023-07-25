https://sputnikarabic.ae/20230725/فيلق-القدس-ينشر-أول-فيديو-لصواريخ-أبو-مهدي-التي-تتفادی-الرادار-1079376649.html
"فيلق القدس" ينشر أول فيديو لصواريخ "أبو مهدي" التي تتفادی الرادار
"فيلق القدس" ينشر أول فيديو لصواريخ "أبو مهدي" التي تتفادی الرادار
نشر حساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، أول فيديو لصواريخ كروز البحرية بعيدة المدى "أبو مهدي". 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:45+0000
2023-07-25T09:45+0000
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وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "صاروخ "أبو مهدي" له القدرة على تدمير جميع أنواع السفن والفرقاطات والمدمرات، مشيرةً إلى أنه "يعد أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي في البرامج المتعلقة بتصميم مسار طيران الصاروخ في نظام القيادة والتحكم".وأضافت أن الصاروخ الجديد "لديه القدرة أيضا على المرور عبر العوائق الطبيعية والاصطناعية وكذلك رادار العدو ومواقع الدفاع عن طريق المرور عبر نقاط المنتصف والهجمات ويصطدم بالهدف من اتجاهات مختلفة".وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت سابق اليوم، النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس البعيدة المدى.وأفادت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".وتابعت: "صواريخ أبو مهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/الحرس-الثوري-الإيراني-صاروخ-أبو-مهدي-يمكن-أن-يعطل-حاملات-الطائرات-المعادية-1079374136.html
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إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
إيران, أخبار إيران, الحرس الثوري الإيراني, الجيش الإيراني, أخبار العالم الآن, العالم
"فيلق القدس" ينشر أول فيديو لصواريخ "أبو مهدي" التي تتفادی الرادار
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نشر حساب فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني، على تويتر، صباح اليوم الثلاثاء، أول فيديو لصواريخ كروز البحرية بعيدة المدى "أبو مهدي".
وأفادت وسائل إعلام إيرانية بأن "صاروخ "أبو مهدي" له القدرة على تدمير جميع أنواع السفن والفرقاطات والمدمرات، مشيرةً إلى أنه "يعد أول صاروخ كروز بحري بعيد المدى يستخدم الذكاء الاصطناعي في البرامج المتعلقة بتصميم مسار طيران الصاروخ في نظام القيادة والتحكم".
وأضافت أن الصاروخ الجديد "لديه القدرة أيضا على المرور عبر العوائق الطبيعية والاصطناعية وكذلك رادار العدو ومواقع الدفاع عن طريق المرور عبر نقاط المنتصف والهجمات ويصطدم بالهدف من اتجاهات مختلفة".
وكشفت وزارة الدفاع الإيرانية، في وقت سابق اليوم، النقاب عن صواريخ أبو مهدي المهندس
البعيدة المدى.
وأفادت وكالة
الأنباء الإيرانية "إرنا"، بأن "وزارة الدفاع سلمت بحريتي الجيش والحرس الثوري صاروخ أبو مهدي المهندس، والذي يعتبر أول صاروخ بحري بعيد المدى تصنعه إيران وتدخله في الخدمة".
وأضافت الوكالة أن "الرأس الحربي لصاروخ أبو مهدي المهندس يحتوي على مواد شديدة الانفجار، وقادر على تدمير القوارب والبوارج وحاملات الطائرات".
وتابعت: "صواريخ أبو مهدي المهندس تحلق على علو منخفض ولا تستطيع الرادرات اقتفاءه، ويستطيع تغيير ارتفاع تحليقه عند وجود موانع جغرافية أو رادارات".
يذكر أنه في 3 يناير/ كانون الثاني 2020، استهدف صاروخان من طراز "هيل فاير"، أبو مهدي المهندس، نائب قائد "الحشد الشعبي" في العراق، وكان معه قائد فيلق القدس، قاسم سليماني، بعد وقت قصير من مغادرتهما المطار في بغداد.
وأعلنت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون
)، فجر اليوم نفسه، تنفيذ ضربة جوية قرب مطار بغداد الدولي، أسفرت عن مقتل قاسم سليماني، وأبو مهدي المهندس، وآخرين.