https://sputnikarabic.ae/20230725/كاف-يعلن-عن-موعد-ومكان-حفل-جوائز-الأفضل-في-أفريقيا-2023-1079388351.html
"كاف" يعلن عن موعد ومكان حفل جوائز "الأفضل في أفريقيا 2023"
"كاف" يعلن عن موعد ومكان حفل جوائز "الأفضل في أفريقيا 2023"
أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن الموعد والبلد المستضيف لحفل جوائز "الأفضل" في القارة السمراء عام 2023. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T14:43+0000
2023-07-25T14:43+0000
2023-07-25T14:43+0000
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وذكر "كاف" في بيان عبر موقعه الرسمي أن المغرب سيحتضن جوائز "الأفضل"، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.وأضاف البيان أنه من المقرر أن يحدد "كاف" التوقيت والمدينة المضيفة لحفل الجوائز في وقت لاحق.وأوضح أنه سيتم اختيار الأفضل في أفريقيا بناءً على الفترة، من سبتمبر/أيلول 2022 حتى يونيو/حزيران 2023.وتشمل الجوائز أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، أفضل فريق، جائزة مدرب العام، نادي العام، وهدف العام.وستستمر جائزة أفضل لاعبة في العام، والتي تم تقديمها، العام الماضي، بعد البداية الناجحة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات هذا العام.ويتصدر الإيفواري، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل في أفريقيا" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو ماني (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدي بيليه (1992).وكانت العاصمة المغربية الرباط، قد استضافت حفل جوائز "كاف"، في العام الماضي، والذي شهد حصول المهاجم السنغالي ساديو ماني، على جائزة "الأفضل في أفريقيا".
https://sputnikarabic.ae/20220812/فندق-رونالدو-في-المغرب-مرشح-لجائزة-الأفضل-في-أفريقيا-1066333477.html
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رياضة, الأخبار, منوعات, أفريقيا
رياضة, الأخبار, منوعات, أفريقيا
"كاف" يعلن عن موعد ومكان حفل جوائز "الأفضل في أفريقيا 2023"
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أعلن الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، اليوم الثلاثاء، عن الموعد والبلد المستضيف لحفل جوائز "الأفضل" في القارة السمراء عام 2023.
وذكر "كاف" في بيان
عبر موقعه الرسمي أن المغرب سيحتضن جوائز "الأفضل"، يوم 11 ديسمبر/ كانون الأول المقبل.
وأضاف البيان أنه من المقرر أن يحدد "كاف" التوقيت والمدينة المضيفة لحفل الجوائز في وقت لاحق.
وأوضح أنه سيتم اختيار الأفضل في أفريقيا بناءً على الفترة، من سبتمبر/أيلول 2022 حتى يونيو/حزيران 2023.
وتشمل الجوائز أفضل لاعب، أفضل لاعب شاب، أفضل فريق، جائزة مدرب العام، نادي العام، وهدف العام.
وستستمر جائزة أفضل لاعبة في العام، والتي تم تقديمها، العام الماضي، بعد البداية الناجحة لدوري أبطال أفريقيا للسيدات هذا العام.
ويتصدر الإيفواري، يايا توريه، قائمة اللاعبين الأكثر تتويجًا بجائزة "الأفضل في أفريقيا
" (2011، 2012، 2013، 2014)، ويليه صامويل إيتو (2003، 2004، 2005، 2010)، ديدييه دروجبا (2006 و2009)، محمد صلاح (2017، 2018)، نوانكو كانو (1996 و1999)، ساديو ماني (2019، 2022)، رياض محرز(2016)، عبيدي بيليه (1992).
وكانت العاصمة المغربية الرباط، قد استضافت حفل جوائز "كاف"، في العام الماضي، والذي شهد حصول المهاجم السنغالي ساديو ماني
، على جائزة "الأفضل في أفريقيا".