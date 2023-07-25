https://sputnikarabic.ae/20230725/لافروف-نخطط-لعقد-قمة-بين-قادة-روسيا-وأرمينيا-وأذربيجان-1079395932.html

لافروف: نخطط لعقد قمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان

لافروف: نخطط لعقد قمة بين قادة روسيا وأرمينيا وأذربيجان

أعلن وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، اليوم الثلاثاء، أن هناك خططا لعقد قمة تجمع رئيسي روسيا وأذربيجان ورئيس وزراء أرمينيا، خلال العام الحالي. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T19:09+0000

2023-07-25T19:09+0000

2023-07-25T19:09+0000

روسيا

أرمينيا

إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان

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وقال لافروف للصحفيين، عقب محادثات ثلاثية مع وزيري خارجية أرمينيا وأذربيجان: "سنواصل العمل النشط للتحضير لمزيد من الاجتماعات".وأضاف أن "هناك خططا لعقد قمة أخرى لقادة روسيا وأذربيجان وأرمينيا خلال العام الحالي".وتابع: "موسكو تأمل باستمرار المفاوضات مع يريفان وباكو"، مشيرًا إلى أن روسيا اقترحت بدء حوار ثلاثي من خلال البرلمانيين.وأوضح وزير الخارجية الروسي: "آمل أن تساعد مناقشات اليوم في إعطاء دفعة إيجابية لعملية التفاوض، والنتيجة الأقرب في هذه المرحلة هي التوصل إلى اتفاق ضمن مجموعة عمل ثلاثية برئاسة 3 نواب لرؤساء الوزراء، يعملون في الاتفاق على قضايا محددة تتعلق برفع الحظر عن طرق النقل في المنطقة".يذكر أن الصراع المستمر منذ عقود بين أرمينيا وأذربيجان حول ناغورني قره باغ، قد اندلع مرة أخرى، في سبتمبر/ أيلول 2020، وهو أسوأ تصعيد منذ التسعينيات.وانتهت الأعمال العدائية بإعلان وقف إطلاق النار الثلاثي الذي توسطت فيه روسيا، في نوفمبر/ تشرين الثاني 2020.واتفقت الدولتان السوفيتيتان السابقتان على نشر قوات حفظ سلام روسية في المنطقة، منذ ذلك الحين، حيث كانت تقع اشتباكات على طول الحدود بينهما.

https://sputnikarabic.ae/20221123/بوتين-يؤكد-أن-تنفيذ-الاتفاقات-بين-أذربيجان-وأرمينيا-يساعد-على-التوصل-إلى-معاهدة-سلام-1070479158.html

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روسيا, أرمينيا, إنهاء الحرب في قره باغ بين أرمينيا وأذربيجان, أذربيجان, سيرغي لافروف, العالم, أخبار العالم الآن, الأخبار