https://sputnikarabic.ae/20230725/لجنة-التحقيق-الروسية-تسجل-تباطؤا-في-جرائم-الفساد-في-البلاد-1079367575.html

لجنة التحقيق الروسية تسجل تباطؤا في جرائم الفساد في البلاد

لجنة التحقيق الروسية تسجل تباطؤا في جرائم الفساد في البلاد

أكد رئيس لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية، ألكسندر باستريكين، اليوم الثلاثاء، أن لجنة التحقيق سجلت تباطؤًا في زيادة عدد جرائم الفساد في البلاد. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

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موسكو - سبوتنيك. وقال باستريكين في حديث لوكالة "سبوتنيك": "إذا تحدثنا عن حالة الفساد في الاتحاد الروسي ككل، فبفضل العمل المنهجي والمنسق جيدًا، يمكننا القول بثقة أن نمو جرائم الفساد قد تباطأ وبلغ أقل من 3 بالمئة".وأضاف باستريكين أن عدد القضايا التي تم التحقيق فيها بلغ 4.3 ألف، وهو ما يعادل بيانات نفس الفترة من العام الماضي.وأعرب باستريكين عن ثقته في أن العمل المشترك مع وكالات إنفاذ القانون الأخرى من شأنه أن يحقق انخفاضًا تدريجيًا في مستوى الفساد.

https://sputnikarabic.ae/20210309/روسياإدانة-نحو-1500-مسؤول-في-أجهزة-إنفاذ-القانون-والسلطات-الحكومية-في-عام-2020-بالفساد-1048313808.html

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