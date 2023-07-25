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الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/متحدث-القوات-الجوية-الأوكرانية-تفوق-روسيا--في-الحرب-الإلكترونية-يبطئ-الهجوم-المضاد-1079375113.html
متحدث القوات الجوية الأوكرانية: تفوق روسيا في الحرب الإلكترونية يبطئ "الهجوم المضاد"
متحدث القوات الجوية الأوكرانية: تفوق روسيا في الحرب الإلكترونية يبطئ "الهجوم المضاد"
أقر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إينهات، بامتلاك روسيا "ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية"، عطلت حتى الآن ما يسمى بـ "الهجوم المضاد" الذي تشنه... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:58+0000
2023-07-25T08:58+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقال إينهات في تصريح للتلفزيون الأوكراني الحكومي: "روسيا لديها ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية اللاسلكية، في المقام الأول في القتال ضد الطائرات دون طيار".ومضى بقوله: "لسوء الحظ، في هذا الصدد، إنهم متقدمون علينا بكثير. ليست هناك حاجة لإسقاط طائرة دون طيار بصواريخ مضادة للطائرات أو مدافع مضادة للطائرات. يمكنك ببساطة إجبارها على الهبوط، واعتراضها بالحرب الإلكترونية".وتابع المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: "روسيا اليوم لديها أنظمة قوية تتدخل في عمل قواتنا الدفاعية. لديها ما يكفي من هذه الأنظمة. لقد أحرزت أوكرانيا تقدمًا في الحرب الإلكترونية، لكننا بدأنا في وقت متأخر، وكان يجب علينا تطويرها في وقت سابق".وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة هجوم قامت بها 17 طائرة دون طيار على أراضي القرم، الليلة الماضية.وأوضحت أنه تم إسقاط 14 طائرة دون طيار بواسطة الحرب الإلكترونية، ودمرت ثلاث طائرات أخرى بواسطة نظام الدفاع المضاد للطائرات، دون وقوع ضحايا في الجانب الروسي.
https://sputnikarabic.ae/20230722/رئيس-جمهورية-القرم-نظام-كييف-حاول-شن-هجوم-على-البنية-التحتية-باستخدام-الطائرات-المسيرة--عاجل-1079295743.html
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العالم, أخبار العالم الآن, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, الأخبار

متحدث القوات الجوية الأوكرانية: تفوق روسيا في الحرب الإلكترونية يبطئ "الهجوم المضاد"

08:58 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova / الانتقال إلى بنك الصورسقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا
سقوط طائرة مسيرة أوكرانية في فورونيج، روسيا - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Ksenia Mikhailova
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أقر المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية يوري إينهات، بامتلاك روسيا "ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية"، عطلت حتى الآن ما يسمى بـ "الهجوم المضاد" الذي تشنه كييف.
وقال إينهات في تصريح للتلفزيون الأوكراني الحكومي: "روسيا لديها ميزة كبيرة في الحرب الإلكترونية اللاسلكية، في المقام الأول في القتال ضد الطائرات دون طيار".
ومضى بقوله: "لسوء الحظ، في هذا الصدد، إنهم متقدمون علينا بكثير. ليست هناك حاجة لإسقاط طائرة دون طيار بصواريخ مضادة للطائرات أو مدافع مضادة للطائرات. يمكنك ببساطة إجبارها على الهبوط، واعتراضها بالحرب الإلكترونية".
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وتابع المتحدث باسم القوات الجوية الأوكرانية: "روسيا اليوم لديها أنظمة قوية تتدخل في عمل قواتنا الدفاعية. لديها ما يكفي من هذه الأنظمة. لقد أحرزت أوكرانيا تقدمًا في الحرب الإلكترونية، لكننا بدأنا في وقت متأخر، وكان يجب علينا تطويرها في وقت سابق".
وفي وقت سابق من اليوم الثلاثاء، أفادت وزارة الدفاع الروسية أنه تم إحباط محاولة هجوم قامت بها 17 طائرة دون طيار على أراضي القرم، الليلة الماضية.
وأوضحت أنه تم إسقاط 14 طائرة دون طيار بواسطة الحرب الإلكترونية، ودمرت ثلاث طائرات أخرى بواسطة نظام الدفاع المضاد للطائرات، دون وقوع ضحايا في الجانب الروسي.
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