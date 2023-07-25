https://sputnikarabic.ae/20230725/متى-أقامت-روسيا-علاقات-دبلوماسية-مع-الدول-الأفريقية؟-1079382889.html
متى أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع الدول الأفريقية؟
متى أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع الدول الأفريقية؟
بصرف النظر عن دعم الاتحاد السوفيتي للحركات المناهضة للاستعمار، في النصف الثاني من القرن العشرين، شارك المهندسون السوفييت بنشاط في تنفيذ عدد من المشاريع... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T13:12+0000
2023-07-25T13:12+0000
2023-07-25T13:13+0000
وسائط متعددة
انفوجرافيك
روسيا
أخبار روسيا اليوم
العالم
أخبار العالم الآن
أفريقيا
شمال أفريقيا
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079382351_0:0:1280:720_1920x0_80_0_0_4d4a56acb950035226dfc28e8dd527ef.png
بدأت أولى الاتصالات السياسية بين روسيا والدول الأفريقية، في نهاية القرن الثامن عشر. في ذلك الوقت، سعت الإمبراطورية الروسية إلى دعم حكام المغرب ومصر وتونس في مواجهاتها مع الإمبراطورية العثمانية.أقيمت العلاقات الدبلوماسية الأولى مع إثيوبيا، في عام 1898. لاحقًا، بعد ثورة أكتوبر عام 1917 في روسيا، كانت العلاقات مع الدول الأفريقية منعدمة عمليًا لبعض الوقت. ومع ذلك، في عام 1943، أقام الاتحاد السوفيتي علاقات رسمية مع مصر وإثيوبيا.بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تكثفت الاتصالات مع دول القارة عندما اندلع النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال في مستعمرات بريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغال وبلجيكا.على وجه الخصوص، بدأ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب الخاضعة للاستعمار الأجنبي، في عام 1960.خلال فترة الحرب الباردة، دعم الاتحاد السوفيتي حلفاءه في القارة وقدم المساعدة العسكرية والتقنية والمادية والدبلوماسية لمنظمات وحركات التحرير الوطنية التي تحارب الاستعمار والأنظمة العنصرية في جنوب روديسيا (منذ 1980 - زيمبابوي)، وجنوب إفريقيا. وبحلول عام 1984، أقام الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية مستقرة مع 46 دولة أفريقية من إجمالي 53 دولة.وترون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" معلومات حول الدول الأفريقية التي أقامت روسيا علاقات دبلوماسية معها لأول مرة، وكيف تطور الوجود الدبلوماسي للبلاد في القارة بمرور الوقت.
أفريقيا
شمال أفريقيا
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e7/07/19/1079382351_161:0:1121:720_1920x0_80_0_0_662e4650145beb2e44fa2763167e696d.png
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, شمال أفريقيا
انفوجرافيك, روسيا, أخبار روسيا اليوم, инфографика, العالم, أخبار العالم الآن, أفريقيا, شمال أفريقيا
متى أقامت روسيا علاقات دبلوماسية مع الدول الأفريقية؟
13:12 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 13:13 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
بصرف النظر عن دعم الاتحاد السوفيتي للحركات المناهضة للاستعمار، في النصف الثاني من القرن العشرين، شارك المهندسون السوفييت بنشاط في تنفيذ عدد من المشاريع الصناعية الكبيرة في العديد من البلدان.
بدأت أولى الاتصالات السياسية بين روسيا والدول الأفريقية، في نهاية القرن الثامن عشر. في ذلك الوقت، سعت الإمبراطورية الروسية إلى دعم حكام المغرب ومصر وتونس في مواجهاتها مع الإمبراطورية العثمانية.
أقيمت العلاقات الدبلوماسية الأولى مع إثيوبيا، في عام 1898. لاحقًا، بعد ثورة أكتوبر عام 1917 في روسيا، كانت العلاقات مع الدول الأفريقية منعدمة عمليًا لبعض الوقت. ومع ذلك، في عام 1943، أقام الاتحاد السوفيتي علاقات رسمية مع مصر وإثيوبيا.
بعد نهاية الحرب العالمية الثانية، تكثفت الاتصالات مع دول القارة عندما اندلع النضال من أجل تقرير المصير والاستقلال في مستعمرات بريطانيا العظمى وفرنسا والبرتغال وبلجيكا.
على وجه الخصوص، بدأ اتحاد الجمهوريات الاشتراكية السوفيتية في اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة لإعلان منح الاستقلال للدول والشعوب الخاضعة للاستعمار الأجنبي، في عام 1960.
خلال فترة الحرب الباردة، دعم الاتحاد السوفيتي حلفاءه في القارة وقدم المساعدة العسكرية والتقنية والمادية والدبلوماسية لمنظمات وحركات التحرير الوطنية التي تحارب الاستعمار والأنظمة العنصرية في جنوب روديسيا (منذ 1980 - زيمبابوي)، وجنوب إفريقيا. وبحلول عام 1984، أقام الاتحاد السوفيتي علاقات دبلوماسية مستقرة مع 46 دولة أفريقية من إجمالي 53 دولة.
وترون في الرسم البياني الذي أعده فريق "سبوتنيك" معلومات حول الدول الأفريقية التي أقامت روسيا علاقات دبلوماسية معها لأول مرة، وكيف تطور الوجود الدبلوماسي للبلاد في القارة بمرور الوقت.