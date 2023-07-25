عربي
الكرملين: روسيا تواصل محاربة استخدام ممر الحبوب لأغراض عسكرية
https://sputnikarabic.ae/20230725/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-نظيره-السعودي-تعميق-التعاون-الأمني-1079375778.html
مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني
مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الملك السعودي لشؤون الأمن القومي، مساعد بن محمد العيبان، تعميق التعاون في مجال الأمن... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:31+0000
2023-07-25T09:31+0000
روسيا
العالم العربي
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/33/1043603384_0:0:3045:1714_1920x0_80_0_0_a84e23003061bdaa93b7b31bd8db0c06.jpg
وجاء في بيان صحفي لمجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد العيبان، في جوهانسبرغ. وتم التأكيد على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. وتمت مناقشة آفاق تعميق التعاون في مجال ضمان أمن البلدين بالتفصيل".وفي وقت سابق، عقد باتروشيف اجتماعات منفصلة في جوهانسبرغ مع زملائه من الصين والبرازيل والهند وإيران. وعقدت المحادثات على هامش اجتماع الممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية لدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والدول الصديقة للاتحاد، والذي يعقد يومي 24 و25 يوليو/ تموز في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا). وعادة ما يجتمع أمناء مجالس الأمن في دول "بريكس" قبل قمة الزعماء الخمسة. هذا العام ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب في جوهانسبرغ. سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحدث عبر الفيديو. وسيمثل الجانب الروسي شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لافروف-يشارك-في-لقاء-استثنائي-لوزراء-خارجية-بريكس--1079239918.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
الأخبار
ar_EG
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/104360/33/1043603384_192:0:2923:2048_1920x0_80_0_0_1bcc24b55ccaeed9ac10019924b2f818.jpg
1920
1920
true
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
روسيا, العالم العربي
روسيا, العالم العربي

مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني

09:31 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky / الانتقال إلى بنك الصورسكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف
سكرتير مجلس الأمن القومي الروسي نيكولاي باتروشيف - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Alexey Nikolsky
/
الانتقال إلى بنك الصور
تابعنا عبرTelegramNabd
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الملك السعودي لشؤون الأمن القومي، مساعد بن محمد العيبان، تعميق التعاون في مجال الأمن بين البلدين.
وجاء في بيان صحفي لمجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد العيبان، في جوهانسبرغ. وتم التأكيد على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. وتمت مناقشة آفاق تعميق التعاون في مجال ضمان أمن البلدين بالتفصيل".
زيارة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف إلى عمان - سبوتنيك عربي, 1920, 20.07.2023
لافروف يشارك في لقاء استثنائي لوزراء خارجية "بريكس"
20 يوليو, 08:02 GMT
وفي وقت سابق، عقد باتروشيف اجتماعات منفصلة في جوهانسبرغ مع زملائه من الصين والبرازيل والهند وإيران.
وعقدت المحادثات على هامش اجتماع الممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية لدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والدول الصديقة للاتحاد، والذي يعقد يومي 24 و25 يوليو/ تموز في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا). وعادة ما يجتمع أمناء مجالس الأمن في دول "بريكس" قبل قمة الزعماء الخمسة. هذا العام ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب في جوهانسبرغ. سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحدث عبر الفيديو. وسيمثل الجانب الروسي شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
العالم العربي
العالم
روسيا
اقتصاد
حصري
راديو
رصد عسكري
مجتمع
وسائط متعددة
المدونات
App StoreGoogle play
2023 Sputnik © جميع الحقوق محفوظة. +18
شريط الأخبار
0
- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة08:02 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:42 GMT
الجديد أولاًالقديم أولاً
loader
بث مباشر
Заголовок открываемого материала
للمشاركة في المناقشة
قم بتسجيل الدخول أو تسجيل
loader
المحادثات
Заголовок открываемого материала