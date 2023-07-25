https://sputnikarabic.ae/20230725/مجلس-الأمن-الروسي-باتروشيف-يبحث-مع-نظيره-السعودي-تعميق-التعاون-الأمني-1079375778.html
مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني
مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني
بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الملك السعودي لشؤون الأمن القومي، مساعد بن محمد العيبان، تعميق التعاون في مجال الأمن... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T09:31+0000
2023-07-25T09:31+0000
2023-07-25T09:31+0000
روسيا
العالم العربي
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وجاء في بيان صحفي لمجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد العيبان، في جوهانسبرغ. وتم التأكيد على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. وتمت مناقشة آفاق تعميق التعاون في مجال ضمان أمن البلدين بالتفصيل".وفي وقت سابق، عقد باتروشيف اجتماعات منفصلة في جوهانسبرغ مع زملائه من الصين والبرازيل والهند وإيران. وعقدت المحادثات على هامش اجتماع الممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية لدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والدول الصديقة للاتحاد، والذي يعقد يومي 24 و25 يوليو/ تموز في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا). وعادة ما يجتمع أمناء مجالس الأمن في دول "بريكس" قبل قمة الزعماء الخمسة. هذا العام ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب في جوهانسبرغ. سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحدث عبر الفيديو. وسيمثل الجانب الروسي شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.
https://sputnikarabic.ae/20230720/لافروف-يشارك-في-لقاء-استثنائي-لوزراء-خارجية-بريكس--1079239918.html
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روسيا, العالم العربي
مجلس الأمن الروسي: باتروشيف يبحث مع نظيره السعودي تعميق التعاون الأمني
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بحث سكرتير مجلس الأمن الروسي، نيكولاي باتروشيف، اليوم الثلاثاء، مع مستشار الملك السعودي لشؤون الأمن القومي، مساعد بن محمد العيبان، تعميق التعاون في مجال الأمن بين البلدين.
وجاء في بيان صحفي لمجلس الأمن الروسي: "أجرى سكرتير مجلس الأمن، نيكولاي باتروشيف، محادثات مع مستشار الأمن القومي السعودي، مساعد العيبان، في جوهانسبرغ. وتم التأكيد على التطور الديناميكي للعلاقات الثنائية بين روسيا والمملكة العربية السعودية في مختلف المجالات. وتمت مناقشة آفاق تعميق التعاون في مجال ضمان أمن البلدين بالتفصيل".
وفي وقت سابق، عقد باتروشيف اجتماعات منفصلة في جوهانسبرغ مع زملائه من الصين والبرازيل والهند وإيران.
وعقدت المحادثات على هامش اجتماع الممثلين الرفيعي المستوى المسؤولين عن القضايا الأمنية لدول بريكس (البرازيل وروسيا والهند والصين وجنوب أفريقيا) والدول الصديقة للاتحاد، والذي يعقد يومي 24 و25 يوليو/ تموز في جوهانسبرغ (جنوب أفريقيا). وعادة ما يجتمع أمناء مجالس الأمن في دول "بريكس" قبل قمة الزعماء الخمسة. هذا العام ستعقد في الفترة من 22 إلى 24 أغسطس/ آب في جوهانسبرغ. سيحضر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الحدث عبر الفيديو. وسيمثل الجانب الروسي شخصيا وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف.