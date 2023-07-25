https://sputnikarabic.ae/20230725/مجلس-الدوما-يصوت-لصالح-قانون-بشأن-رفع-سن-التجنيد-حتى-30-عاما-1079381167.html
مجلس الدوما يصوت لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد حتى 30 عاما
مجلس الدوما يصوت لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد حتى 30 عاما
صوت مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد حتى سن الـ 30 عامًا. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:22+0000
2023-07-25T12:22+0000
2023-07-25T12:22+0000
روسيا
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يضع القانون حدودا لسن التجنيد في روسيا من 18 حتى 30 عامًا. من المقترح أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ، في 1 كانون الثاني/ يناير 2024. في الوقت نفسه، عند النظر في القراءة الأولى، نص المشروع على حدود سن التجنيد من 21 إلى 30 عامًا، بالإضافة إلى وضع فترة انتقالية للنظر بالحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية، حتى عام 2026. وحتى القراءة الثانية، تم إلغاء تعديلات القواعد الخاصة برفع الحد الأدنى، وكذلك الفترة الانتقالية.كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقود لمدة تقل عن عام مع مجند عسكري، خلال فترة الطوارئ للمشاركة في أنشطة حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.
https://sputnikarabic.ae/20230715/الدفاع-الروسية--وسائل-إعلام-أجنبية-حاولت-عرقلة-التجنيد-الربيعي-في-روسيا-1079086612.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا
مجلس الدوما يصوت لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد حتى 30 عاما
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صوت مجلس الدوما الروسي (البرلمان) في جلسة عامة، اليوم الثلاثاء، لصالح قانون بشأن رفع سن التجنيد حتى سن الـ 30 عامًا.
يضع القانون حدودا لسن التجنيد في روسيا من 18 حتى 30 عامًا. من المقترح أن تدخل هذه القاعدة حيز التنفيذ، في 1 كانون الثاني/ يناير 2024. في الوقت نفسه، عند النظر في القراءة الأولى، نص المشروع على حدود سن التجنيد من 21 إلى 30 عامًا، بالإضافة إلى وضع فترة انتقالية للنظر بالحد الأدنى لسن الخدمة العسكرية، حتى عام 2026. وحتى القراءة الثانية، تم إلغاء تعديلات القواعد الخاصة برفع الحد الأدنى، وكذلك الفترة الانتقالية.
كما ينص القانون على إمكانية إبرام عقود لمدة تقل عن عام مع مجند عسكري، خلال فترة الطوارئ للمشاركة في أنشطة حفظ أو استعادة السلم والأمن الدوليين.