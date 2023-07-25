https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاة-البحرية-الروسية-يأسرون-مجموعة-من-اللواء-37-الأوكراني-بعد-معركة-شرسة-فيديو-1079372857.html
مشاة البحرية الروسية يأسرون مجموعة من "اللواء 37" الأوكراني بعد معركة شرسة... فيديو
مشاة البحرية الروسية يأسرون مجموعة من "اللواء 37" الأوكراني بعد معركة شرسة... فيديو
أحبطت قوات "اللواء 40" من مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ بالقرب من قرية جنوب دونيتسك، هجوما لمشاة "اللواء 37" التابع للقوات البحرية... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:35+0000
2023-07-25T08:35+0000
2023-07-25T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062887376_0:160:3073:1888_1920x0_80_0_0_d1385e44a67cbe3893d7fe7ad84a1e16.jpg
التقطت الطائرة المسيرة مشاهد تظهر تكتيكات "الناتو" في الموقع، حيث أن سبع عربات مشاة عسكرية ومركبات مدرعة "إم آر آ بي"، تناور بمسارات دائرية محاولةً الابتعاد عن النيران الموجهة، ولكنها تصطدم بحقول الألغام، ثم تتدخل المدفعية وقذائف الهاون وتحسم المعركة.وقال جندي البحرية الأوكرانية الأسير، ستانيسلاف كادالوف، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن مجموعتهم تعرضت لإطلاق نيران بشكل كثيف ما جعلهم بحاجة للاحتماء في أي مخبأ.وأضاف كادالوف: "القيادة لم تستجب لطلبات تغطية إطلاق النار وإخلاء الجرحى"، فقامت المجموعة بالاستسلام بكاملها، بحسب ما نشر موقع "روسكويه أروجيه".وبدأت المعارك على اتجاه جنوب دونيتسك الواقعة في منطقة فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، منذ حوالي شهر.في 19 يونيو/ حزيران الماضي، استولى مشاة البحرية الأوكرانية على القرية الواقعة في "المنطقة الرمادية" لعدة ساعات، لكنهم هُزموا.وانسحب الجنود الأوكرانيون تاركين خلفهم عددا كبيرا من الأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى دبابة فرنسية ذات عجلات وعدة عربات مصفحة.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-وماكيفكا-بقذائف-الناتو-1079368635.html
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
الأخبار
ar_EG
https://cdn1.img.sputnikarabic.ae/img/07e6/05/1e/1062887376_170:0:2901:2048_1920x0_80_0_0_102c4446e0fa032a1ba11e13b1c96810.jpg
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
العالم, روسيا, رصد عسكري
مشاة البحرية الروسية يأسرون مجموعة من "اللواء 37" الأوكراني بعد معركة شرسة... فيديو
تابعنا عبر
أحبطت قوات "اللواء 40" من مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ بالقرب من قرية جنوب دونيتسك، هجوما لمشاة "اللواء 37" التابع للقوات البحرية الأوكرانية، وخلال المعركة تم أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين.
التقطت الطائرة المسيرة مشاهد تظهر تكتيكات "الناتو" في الموقع،
حيث أن سبع عربات مشاة عسكرية ومركبات مدرعة "إم آر آ بي"، تناور بمسارات دائرية محاولةً الابتعاد عن النيران الموجهة، ولكنها تصطدم بحقول الألغام، ثم تتدخل المدفعية وقذائف الهاون وتحسم المعركة.
وقال جندي البحرية الأوكرانية الأسير، ستانيسلاف كادالوف، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية،
إن مجموعتهم تعرضت لإطلاق نيران بشكل كثيف ما جعلهم بحاجة للاحتماء في أي مخبأ.
وأضاف كادالوف: "القيادة لم تستجب لطلبات تغطية إطلاق النار وإخلاء الجرحى"، فقامت المجموعة بالاستسلام بكاملها، بحسب ما نشر موقع "روسكويه أروجيه"
.
في 19 يونيو/ حزيران الماضي، استولى مشاة البحرية الأوكرانية على القرية الواقعة في "المنطقة الرمادية" لعدة ساعات، لكنهم هُزموا.
وانسحب الجنود الأوكرانيون تاركين خلفهم عددا كبيرا من الأسلحة الصغيرة
، بالإضافة إلى دبابة فرنسية ذات عجلات وعدة عربات مصفحة.