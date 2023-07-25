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القوات الروسية تحبط هجوما أوكرانيا بزوارق مسيرة استهدف سفينة "سيرغي كوتوف" في البحر الأسود
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230725/مشاة-البحرية-الروسية-يأسرون-مجموعة-من-اللواء-37-الأوكراني-بعد-معركة-شرسة-فيديو-1079372857.html
مشاة البحرية الروسية يأسرون مجموعة من "اللواء 37" الأوكراني بعد معركة شرسة... فيديو
مشاة البحرية الروسية يأسرون مجموعة من "اللواء 37" الأوكراني بعد معركة شرسة... فيديو
أحبطت قوات "اللواء 40" من مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ بالقرب من قرية جنوب دونيتسك، هجوما لمشاة "اللواء 37" التابع للقوات البحرية... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T08:35+0000
2023-07-25T08:35+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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التقطت الطائرة المسيرة مشاهد تظهر تكتيكات "الناتو" في الموقع، حيث أن سبع عربات مشاة عسكرية ومركبات مدرعة "إم آر آ بي"، تناور بمسارات دائرية محاولةً الابتعاد عن النيران الموجهة، ولكنها تصطدم بحقول الألغام، ثم تتدخل المدفعية وقذائف الهاون وتحسم المعركة.وقال جندي البحرية الأوكرانية الأسير، ستانيسلاف كادالوف، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن مجموعتهم تعرضت لإطلاق نيران بشكل كثيف ما جعلهم بحاجة للاحتماء في أي مخبأ.وأضاف كادالوف: "القيادة لم تستجب لطلبات تغطية إطلاق النار وإخلاء الجرحى"، فقامت المجموعة بالاستسلام بكاملها، بحسب ما نشر موقع "روسكويه أروجيه".وبدأت المعارك على اتجاه جنوب دونيتسك الواقعة في منطقة فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، منذ حوالي شهر.في 19 يونيو/ حزيران الماضي، استولى مشاة البحرية الأوكرانية على القرية الواقعة في "المنطقة الرمادية" لعدة ساعات، لكنهم هُزموا.وانسحب الجنود الأوكرانيون تاركين خلفهم عددا كبيرا من الأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى دبابة فرنسية ذات عجلات وعدة عربات مصفحة.
https://sputnikarabic.ae/20230725/القوات-الأوكرانية-تقصف-مدينة-دونيتسك-وماكيفكا-بقذائف-الناتو-1079368635.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

مشاة البحرية الروسية يأسرون مجموعة من "اللواء 37" الأوكراني بعد معركة شرسة... فيديو

08:35 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk / الانتقال إلى بنك الصورقوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية
قوات جمهورية لوغانسك الشعبية تشارك في معركة تحرير بلدة كاميشيفاخا في جمهورية لوغانسك الشعبية - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Viktor Antonyuk
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أحبطت قوات "اللواء 40" من مشاة البحرية الروسية التابعة لأسطول المحيط الهادئ بالقرب من قرية جنوب دونيتسك، هجوما لمشاة "اللواء 37" التابع للقوات البحرية الأوكرانية، وخلال المعركة تم أسر مجموعة من الجنود الأوكرانيين.
التقطت الطائرة المسيرة مشاهد تظهر تكتيكات "الناتو" في الموقع، حيث أن سبع عربات مشاة عسكرية ومركبات مدرعة "إم آر آ بي"، تناور بمسارات دائرية محاولةً الابتعاد عن النيران الموجهة، ولكنها تصطدم بحقول الألغام، ثم تتدخل المدفعية وقذائف الهاون وتحسم المعركة.
وقال جندي البحرية الأوكرانية الأسير، ستانيسلاف كادالوف، لقناة "زفيزدا" التلفزيونية، إن مجموعتهم تعرضت لإطلاق نيران بشكل كثيف ما جعلهم بحاجة للاحتماء في أي مخبأ.
وأضاف كادالوف: "القيادة لم تستجب لطلبات تغطية إطلاق النار وإخلاء الجرحى"، فقامت المجموعة بالاستسلام بكاملها، بحسب ما نشر موقع "روسكويه أروجيه".
وبدأت المعارك على اتجاه جنوب دونيتسك الواقعة في منطقة فولنوفاخا في جمهورية دونيتسك الشعبية، منذ حوالي شهر.
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في حي كييفسكي في دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف مدينة دونيتسك وماكيفكا بقذائف "الناتو"
03:34 GMT
في 19 يونيو/ حزيران الماضي، استولى مشاة البحرية الأوكرانية على القرية الواقعة في "المنطقة الرمادية" لعدة ساعات، لكنهم هُزموا.
وانسحب الجنود الأوكرانيون تاركين خلفهم عددا كبيرا من الأسلحة الصغيرة، بالإضافة إلى دبابة فرنسية ذات عجلات وعدة عربات مصفحة.
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