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https://sputnikarabic.ae/20230725/مصر-تستدعي-القائم-بأعمال-سفارة-السويد-على-خلفية-الإساءة-المتكررة-للقرآن-1079382162.html
مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الإساءة المتكررة للقرآن
مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الإساءة المتكررة للقرآن
استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة السويد لدى القاهرة، على خلفية الإساءة المتكررة للقرآن في ستوكهولم. 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T12:54+0000
2023-07-25T12:54+0000
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وقالت الوزارة في بيان للمتحدث باسمها، أحمد أبو زيد، إن السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى في مقر وزارة الخارجية في القاهرة القائم بأعمال سفارة السويد.وأضافت أنه تم إبلاغ الدبلوماسي السويدي "إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل - حكومة وشعبًا - للحوادث المؤسفة والمتكررة للحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف في السويد".وخلال اللقاء، أكد نصر على أن القاهرة "سبق وأن حذرت من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، وما تؤدي إليه من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وإثارة خطاب الكراهية والتطرف وتشجيع المساعي والأفكار الهدامة، الساعية لهدم روابط التواصل الحضاري بين شعوب ومجتمعات العالم".وأكد على موقف مصر "الراسخ والرافض لمظاهر ازدراء كافة الأديان أو الإساءة لمعتنقيها، باعتبارها لا تمثل بأي حال مظهرًا للحق فى حرية التعبير، والتي تقتضي عدم الإساءة لمعتقدات الآخرين أو تدنيس مقدساتهم".ودعا المسؤول المصري السلطات السويدية وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، إلى اتخاذ "الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحاسبة مرتكبيها، وذلك سعيًا للحفاظ على ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي والحوار وقبول الاخر، الأمر الذي يساهم في تعزيز العلاقات الودية والمتحضرة بين شعوب ودول العالم".وكانت الشرطة السويدية قد سمحت، الخميس الماضي، بتظاهر أشخاص وحرقهم المصحف والعلم العراقي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم.كما يشار إلى أنه، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
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الأخبار, العالم العربي, أخبار العالم الآن, الأخبار, مصر, أخبار مصر الآن, السويد

مصر تستدعي القائم بأعمال سفارة السويد على خلفية الإساءة المتكررة للقرآن

12:54 GMT 25.07.2023
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/علم مصر
علم مصر - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© flickr.com / John McCabe / https://www.flickr.com/photos/sparkytheneoncat/
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استدعت وزارة الخارجية المصرية، اليوم الثلاثاء، القائم بأعمال سفارة السويد لدى القاهرة، على خلفية الإساءة المتكررة للقرآن في ستوكهولم.
وقالت الوزارة في بيان للمتحدث باسمها، أحمد أبو زيد، إن السفير إيهاب نصر، مساعد وزير الخارجية للشؤون الأوروبية استدعى في مقر وزارة الخارجية في القاهرة القائم بأعمال سفارة السويد.
وأضافت أنه تم إبلاغ الدبلوماسي السويدي "إدانة مصر الشديدة ورفضها الكامل - حكومة وشعبًا - للحوادث المؤسفة والمتكررة للحرق والإساءة لنسخ من المصحف الشريف في السويد".
وخلال اللقاء، أكد نصر على أن القاهرة "سبق وأن حذرت من التداعيات الخطيرة والسلبية لتكرار تلك الأحداث المرفوضة، وما تؤدي إليه من تنامي ظاهرة الإسلاموفوبيا وإثارة خطاب الكراهية والتطرف وتشجيع المساعي والأفكار الهدامة، الساعية لهدم روابط التواصل الحضاري بين شعوب ومجتمعات العالم".
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وأكد على موقف مصر "الراسخ والرافض لمظاهر ازدراء كافة الأديان أو الإساءة لمعتنقيها، باعتبارها لا تمثل بأي حال مظهرًا للحق فى حرية التعبير، والتي تقتضي عدم الإساءة لمعتقدات الآخرين أو تدنيس مقدساتهم".
ودعا المسؤول المصري السلطات السويدية وغيرها من الدول التي شهدت حوادث مماثلة، إلى اتخاذ "الإجراءات الكفيلة بمنع تكرار مثل هذه الحوادث المؤسفة ومحاسبة مرتكبيها، وذلك سعيًا للحفاظ على ثقافة التسامح ومبادئ التعايش السلمي والحوار وقبول الاخر، الأمر الذي يساهم في تعزيز العلاقات الودية والمتحضرة بين شعوب ودول العالم".
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وكانت الشرطة السويدية قد سمحت، الخميس الماضي، بتظاهر أشخاص وحرقهم المصحف والعلم العراقي خارج السفارة العراقية في ستوكهولم.
كما يشار إلى أنه، في 28 يونيو/ حزيران الماضي، أول أيام عيد الأضحى، أقيمت فعالية خارج مسجد ستوكهولم الرئيسي، حيث تم حرق القرآن.
وسمحت الشرطة السويدية بتنظيم الفعالية، وقال رئيس الوزراء السويدي، أولف كريستيرسون، إن الموافقة كانت "مشروعة ولكنها غير مناسبة".
وأدانت دول عربية وإسلامية حرق المصحف في السويد، وطالبت تلك الدول السلطات في ستوكهولم بعدم السماح للمتطرفين بتكرار أفعالهم.
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