https://sputnikarabic.ae/20230725/نائبة-أردنية-سابقة-مباحثات-رئيس-الوزراء-الأردني-في-العراق-تعزز-الأمن-العربي-للطاقة-1079397058.html
نائبة أردنية سابقة: مباحثات رئيس الوزراء الأردني في العراق تعزز الأمن العربي للطاقة
نائبة أردنية سابقة: مباحثات رئيس الوزراء الأردني في العراق تعزز الأمن العربي للطاقة
قالت الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين بلادها والعراق خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني لبغداد، تأتي... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T20:45+0000
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وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك"، أن أهمية الربط الكهربائي ما بين الأردن والعراق تصب في مصلحة تعزيز الأمن العربي للطاقة.وأشارت الشعار إلى أن الأردن ومنذ سنوات يحاول أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة في المنطقة، من خلال الربط الكهربائي مع الدول المجاورة كالعراق وسوريا ولبنان والتي تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية.وبينت الشعار أن العاهل الأردني يحاول جلب الاستثمارات وإنشاء مناطق اقتصادية حرة على جميع المعابر للدول المجاورة للأردن، ما يسهم في زيادة الدخل الإجمالي القومي وتحسين الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة في ظل تخلي الكثير من دول العالم، لانشغالها بالأزمات الداخلية والخارجية التي تجتاح العالم أجمع، بحسب قولها.ويزور رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، العاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين المؤطر بالكثير من الاتفاقيات والتفاهمات والمشروعات المشتركة، ولا سيما مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والربط الكهربائي وخط أنبوب النفط.وركزت الزيارة على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم.ووصل الخصاونة إلى بغداد، أمس الاثنين، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق، لإجراء مباحثات ضمن الاجتماعات الموسعة للجنة العراقية الأردنية المشتركة.
https://sputnikarabic.ae/20230528/العراق-يعلن-موعد-بدء-الربط-الكهربائي-مع-الأردن-1077499177.html
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حصري, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
حصري, أخبار الأردن, العراق, أخبار العراق اليوم, العالم العربي, الأخبار
نائبة أردنية سابقة: مباحثات رئيس الوزراء الأردني في العراق تعزز الأمن العربي للطاقة
20:45 GMT 25.07.2023 (تم التحديث: 20:55 GMT 25.07.2023) تابعنا عبر
حصري
قالت الدكتورة صباح الشعار، عضو مجلس النواب الأردني السابق، إن اجتماع اللجنة التنسيقية المشتركة بين بلادها والعراق خلال زيارة رئيس الوزراء الأردني لبغداد، تأتي لبحث ملفات مهمة على رأسها الربط الكهربائي.
وأضافت في تصريحات لـ"سبوتنيك
"، أن أهمية الربط الكهربائي ما بين الأردن والعراق تصب في مصلحة تعزيز الأمن العربي للطاقة.
وأشارت الشعار إلى أن الأردن ومنذ سنوات يحاول أن يكون مركزا إقليميا للطاقة المتجددة في المنطقة، من خلال الربط الكهربائي مع الدول المجاورة كالعراق وسوريا ولبنان والتي تعاني من نقص حاد في الطاقة الكهربائية.
وبينت الشعار أن العاهل الأردني يحاول جلب الاستثمارات
وإنشاء مناطق اقتصادية حرة على جميع المعابر للدول المجاورة للأردن، ما يسهم في زيادة الدخل الإجمالي القومي وتحسين الظروف الاقتصادية التي تمر بها الدولة في ظل تخلي الكثير من دول العالم، لانشغالها بالأزمات الداخلية والخارجية التي تجتاح العالم أجمع، بحسب قولها.
ويزور رئيس الوزراء الأردني، الدكتور بشر الخصاونة، العاصمة بغداد، على رأس وفد وزاري وممثلين عن القطاع الخاص، لفتح مسارات جديدة للتعاون الاقتصادي الثنائي بين البلدين المؤطر بالكثير من الاتفاقيات والتفاهمات والمشروعات المشتركة، ولا سيما مشروع المدينة الاقتصادية المشتركة، والربط الكهربائي وخط أنبوب النفط.
وركزت الزيارة على آليات النهوض بحجم التبادل التجاري وأهمية توسيع آفاق التعاون المشترك في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية، ودعم دور القطاع الخاص في زيادة حجم التبادل التجاري بين البلدين في مجالات الصناعة والطاقة والاستثمار والنقل والزراعة والبيئة ومجالات الصحة والتعليم.
ووصل الخصاونة إلى بغداد، أمس الاثنين، على رأس وفد حكومي أردني في زيارة رسمية إلى العراق
، لإجراء مباحثات ضمن الاجتماعات الموسعة للجنة العراقية الأردنية المشتركة.