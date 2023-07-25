https://sputnikarabic.ae/20230725/هل-يشهد-الموساد-استقالات-على-خلفية-خطة-إصلاح-القضاء؟-1079371517.html

هل يشهد الموساد استقالات على خلفية خطة "إصلاح القضاء"؟

هل يشهد الموساد استقالات على خلفية خطة "إصلاح القضاء"؟

تحدث رئيس الموساد الأسبق، داني ياتوم، عن إمكانية حدوث سلسلة استقالات في الجهاز الاستخباري الإسرائيلي، على خلفية مضي الحكومة بقيادة بنيامين نتنياهو، في خطة... 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T07:43+0000

2023-07-25T07:43+0000

2023-07-25T07:43+0000

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بنيامين نتنياهو

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جاء ذلك في مقابلة أجرتها، اليوم الثلاثاء، صحيفة "معاريف" الإسرائيلية، مع ياتوم الذي تولى رئاسة الموساد بين عامي 1996 إلى 1998.وعبّر ياتوم عن قلق أغلبية الإسرائيليين من أن تؤدي خطة "إصلاح القضاء" إلى نهاية الديمقراطية، قائلا: "نحن منزعجون للغاية، مثل جزء كبير جدًا من شعب إسرائيل، إنها ليست أقلية، إنها أغلبية. أناس جيدون، مواطنون، منزعجون جدًا من نتائج النقاش في الكنيست والتصويت. إنهم يشعرون أن الديمقراطية تتهاوى تحت أقدامهم".واعتبر أن حكومة نتنياهو "التي يمسك (وزير المال بتسلئيل) سموتريتش و(وزير الأمن القومي إيتمار) بن غفير بيدها اليمنى واليسرى تسببت في أضرار رهيبة لإسرائيل".وبشأن نية كبار المسؤولين في الموساد بالاستقالة بعد تصويت الكنيست، أمس الاثنين، على قانون "الحد من المعقولية"، قال ياتوم: "ليس لدي تفاصيل حول ما حدث هناك. أعلم أن رئيس الموساد (ديفيد بارنيع) يعقد اجتماعات من وقت لآخر مع موظفي الموساد، لديه بعض الأسئلة التي يريد المرؤوسون سماع إجابات عنها، أشياء تمس طبيعة البلد الذي يعيشون فيه الآن، والذي قد يختلف تماما عن البلد الذي نشؤوا فيه".وتابع: "أنا أعرف الموساد وأنا على دراية به، وعندما يقول رئيس الموساد إنه سيكون في الجانب الصحيح أثناء الأزمة، أعتقد أنه يعني أنه سيكون إلى جانب القضاء وليس نظام القيادة".وأوضح ياتوم المعنى: "هذا يعني أنه إذا كان هناك تناقض بين قرار المحكمة العليا والحكومة، فإن الجانب الذي يجب أن يتخذه الموساد أو الجانب الذي يجب أن يدعمه الموساد هو النظام القانوني الإسرائيلي، الذي نخضع له جميعًا وليس نزوة سياسي أو آخر".كما هاجم ياتوم وزير الدفاع بقوله إن غالانت لا يستطيع أن يتعايش مع قوانين إضعاف القضاء التي تسنها الحكومة "لأنه يدعي، وهو محق في ذلك، أن ما يحدث الآن له تأثير سلبي للغاية على الجيش الإسرائيلي".ومضى بقوله: "في رأيي ، وزير الدفاع، الذي أقدر شجاعته، كان يجب أن يفعل أكثر الأشياء شجاعة، أن يعلن أنه توقف عن لعب هذه اللعبة. على وزير الدفاع أن يستقيل لمصلحتنا وليس لمصلحته. كنت أتوقع من غالانت أن يقول: أعترض".وأمس الاثنين، صادق الائتلاف الحاكم (64 نائبا من أصل 120 في الكنيست) على قانون "الحد من المعقولية" الذي يهدف إلى الحد من صلاحيات المحكمة العليا (أعلى هيئة قضائية في إسرائيل) التي تمكنها من إلغاء قرارات حكومية بدعوى "عدم المعقولية".ويدافع رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو، والائتلاف القومي الديني الذي يتزعمه، عن مشروع القانون الخاص بالتغييرات القضائية، ويزعم أن الهدف منه هو تحقيق التوازن بين السلطات والحد من تدخل المحكمة في السياسة، بينما يقول المعارضون إن المحكمة العليا تقوم بدور حاسم في حماية الحياة المدنية وحقوق المواطنين.وتشهد إسرائيل سلسلة من الاحتجاجات المستمرة منذ 29 أسبوعا في جميع أنحاء البلاد، احتجاجا على الخطة الحكومية التي يصفها المعارضون بـ "الانقلاب" ويقولون إنها "ستقضي على الديمقراطية في إسرائيل".

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