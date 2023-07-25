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https://sputnikarabic.ae/20230725/وزيرا-خارجية-إيران-وليبيا-يتفقان-على-تطوير-التعاون-الثنائي-في-مختلف-المجالات-1079392995.html
وزيرا خارجية إيران وليبيا يتفقان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات
وزيرا خارجية إيران وليبيا يتفقان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات
أكد كل من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، عزم بلديهما على توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بينهما... 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T18:32+0000
2023-07-25T18:32+0000
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وحسب وكالة "مهر"، جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم الجانبين.وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتشكيل اللجنة الاستشارية السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإقامة المعارض التخصصية.وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في طهران إلى مستوى سفير، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في ليبيا، واستئناف الخط الملاحي بين البلدين.وأكد الوزيران على عزم مسؤولي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفضا بشكل مشترك الإساءة للقرآن.بدوره، أشاد عبد اللهيان باستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعلن استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع ليبيا، والمساعدة في إعادة إعمارها.من جانبها، قالت المنقوش إن زيارتها لإيران دليل على إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، قد وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى إيران، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.
https://sputnikarabic.ae/20230314/من-بوابة-ليبيا-هل-تعلن-إيران-حضورها-القوي-في-شمال-أفريقيا--1074738748.html
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أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار
أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار

وزيرا خارجية إيران وليبيا يتفقان على تطوير التعاون الثنائي في مختلف المجالات

18:32 GMT 25.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFARعلم إيران
علم إيران - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© AFP 2023 / KARIM JAAFAR
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أكد كل من وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، عزم بلديهما على توسيع وتطوير العلاقات الثنائية بينهما في مختلف المجالات.
وحسب وكالة "مهر"، جاء ذلك خلال اجتماعهما في العاصمة الإيرانية طهران، حيث تبادلا وجهات النظر حول القضايا التي تهم الجانبين.
وخلال الاجتماع، اتفق الجانبان على تطوير التعاون بين البلدين في مختلف المجالات، بما في ذلك تفعيل اللجنة العليا المشتركة، وتشكيل اللجنة الاستشارية السياسية، وتعزيز العلاقات الاقتصادية والتجارية، والتعاون العلمي والتكنولوجي، وإقامة المعارض التخصصية.
وأعرب الطرفان عن ارتياحهما لتطور العلاقات بين البلدين، في الأشهر الأخيرة، بما في ذلك رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي الليبي في طهران إلى مستوى سفير، وإعادة فتح السفارة الإيرانية في ليبيا، واستئناف الخط الملاحي بين البلدين.
العلم الإيراني - سبوتنيك عربي, 1920, 14.03.2023
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وأكد الوزيران على عزم مسؤولي البلدين على تعزيز العلاقات الثنائية في مختلف المجالات وخاصة التعاون الاقتصادي والتجاري، ورفضا بشكل مشترك الإساءة للقرآن.
بدوره، أشاد عبد اللهيان باستتباب الأمن والاستقرار في ليبيا، وأعلن استعداد طهران لتوسيع العلاقات مع ليبيا، والمساعدة في إعادة إعمارها.
من جانبها، قالت المنقوش إن زيارتها لإيران دليل على إرادة البلدين في تعزيز العلاقات الثنائية.
وكانت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، قد وصلت، اليوم الثلاثاء، إلى إيران، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات.
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