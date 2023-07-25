https://sputnikarabic.ae/20230725/وزيرة-خارجية-ليبيا-تصل-إلى-إيران-في-زيارة-هي-الأولى-من-نوعها-منذ-سنوات-فيديو-1079381587.html

وزيرة خارجية ليبيا تصل إلى إيران في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات... فيديو

وزيرة خارجية ليبيا تصل إلى إيران في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات... فيديو

وصلت وزيرة الخارجية الليبية، نجلاء المنقوش، اليوم الثلاثاء، إلى العاصمة الإيرانية طهران، في زيارة هي الأولى من نوعها منذ سنوات. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T12:32+0000

2023-07-25T12:32+0000

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وكان في استقبال المنقوش، وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، اليوم الثلاثاء، من المقرر إجراء مباحثات بين الجانبين، وفقا لوكالة أنباء "فارس" الإيرانية.ولفتت الوكالة إلى أن "زيارة وزيرة الخارجية الليبية إلى طهران، تعتبر الأولى من نوعها عقب التطورات الداخلية في ليبيا منذ أعوام".وكان وزير الخارجية الإيراني، أمير عبد اللهيان، ونظيرته الليبية، نجلاء المنقوش، بحثا في اتصال هاتفي قبل عدة أشهر، تطوير العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية والدولية، بحسب بوابة "الوسط" الليبية.وتعهد الجانبان الإيراني والليبي تحسين علاقاتهما الثنائية في الأشهر القليلة الماضية، حيث رفعت ليبيا من مستوى تمثيلها الدبلوماسي في طهران من القائم بالأعمال إلى السفير.جاء ذلك في أعقاب تقديم السفير الليبي في إيران، أوراق اعتماده إلى إبراهيم رئيسي، رئيس الجمهورية الإسلامية الإيرانية، الأسبوع الماضي، بحسب وكالة "إسنا" الإيرانية.وأعلنت طهران قبل أشهر عن نيتها إعادة فتح سفارتها في ليبيا، حيث تم إرسال وفد دبلوماسي إلى طرابلس لإعادة فتح السفارة الإيرانية. يترأس "عين الله سوري"، الذي عمل في بعثات الجمهورية الإسلامية الإيرانية في العديد من الدول، البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا حاليًا.واستأنف الشحن البحري الإيراني أعماله في ليبيا، ورست أول سفينة إيرانية في ميناء مصراتة بعد نحو عشر سنوات من التعليق، ويأمل رئيس البعثة الدبلوماسية الإيرانية في ليبيا، عين الله سوري، في رفع مستوى العلاقات الثنائية بين إيران وليبيا إلى الحالة التي كانت تتمتع بها سابقا، خاصة في المجالين الاقتصادي والتجاري.وكانت ليبيا وإيران قد بحثتا سابقا ترتيبات عودة السفارة الإيرانية وتفعيل لجنة اقتصادية مشتركة لتعزيز العلاقات الثنائية. وفي عام 2011، أغلقت جميع السفارات الأجنبية في ليبيا، بما في ذلك السفارة الإيرانية، بسبب احتجاجات ضد نظام معمر القذافي.

https://sputnikarabic.ae/20230710/رئيسي-يحث-على-توسيع-علاقات-إيران-مع-الفلبين-وليبيا-وبنغلاديش-والهند-1078899750.html

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أخبار ليبيا اليوم, إيران, أخبار إيران, العالم, العالم العربي, الأخبار