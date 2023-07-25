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https://sputnikarabic.ae/20230725/وكالة-مقتل-3-فلسطينيين-إثر-استهداف-سيارتهم-برصاص-القوات-الإسرائيلية-في-نابلس-1079370401.html
وكالة: مقتل 3 فلسطينيين إثر استهداف سيارتهم برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس
وكالة: مقتل 3 فلسطينيين إثر استهداف سيارتهم برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس
قُتل 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس". 25.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-25T06:18+0000
2023-07-25T06:18+0000
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وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامنيهم، والاستيلاء على مركبتهم".وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق صباح اليوم، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.في السياق ذاته، أفادت وكالة "وفا" بإصابة شابين بالرصاص الحي، في محافظة نابلس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب محاصرتها منزلا في مخيم عسكر القديم شرق المحافظة.وبحسب الوكالة، شددت القوات الاسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجزي حوارة وزعترة في كلا الاتجاهين، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية في بلدة حوارة على إغلاقها.
https://sputnikarabic.ae/20230725/-الجيش-الإسرائيلي-يعلن-مقتل-3-فلسطينيين-أطلقوا-الرصاص-على-قوات-إسرائيلية-في-نابلس-1079369015.html
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أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي
أخبار فلسطين اليوم, أخبار إسرائيل اليوم, إسرائيل, الأخبار, أخبار العالم الآن, العالم العربي

وكالة: مقتل 3 فلسطينيين إثر استهداف سيارتهم برصاص القوات الإسرائيلية في نابلس

06:18 GMT 25.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradatألوف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام
ألوف الفلسطينيين يشيعون قتلى نابلس وإسرائيل ترفع حالة التأهب خشية الانتقام - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
© Sputnik . Ajwad Jradat
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قُتل 3 فلسطينيين، اليوم الثلاثاء، "إثر إطلاق النار من قبل القوات الإسرائيلية، على مركبة كانوا يستقلونها عند بوابة جبل جرزيم في نابلس".
وأفادت وكالة الأنباء الفلسطينيية "وفا"، بأن "ثلاثة شبان ارتقوا برصاص الاحتلال عند بوابة جبل جرزيم، حيث منعت سيارات الإسعاف من الوصول إلى المكان المستهدف، وقامت بنقل جثامنيهم، والاستيلاء على مركبتهم".
وكان الجيش الإسرائيلي قد قال، في وقت سابق صباح اليوم، إنه قواته قتلت ثلاثة فلسطينيين بعد إطلاق النار باتجاه جنود إسرائيليين من سيارة في مدينة نابلس في الضفة الغربية.
الجيش الإسرائيلي يقمع مسيرة الاعلام الفلسطينية جنوب نابلس - سبوتنيك عربي, 1920, 25.07.2023
الجيش الإسرائيلي يقتل 3 فلسطينيين "أطلقوا الرصاص" على قواته في نابلس
04:39 GMT
في السياق ذاته، أفادت وكالة "وفا" بإصابة شابين بالرصاص الحي، في محافظة نابلس، خلال مواجهات مع القوات الإسرائيلية عقب محاصرتها منزلا في مخيم عسكر القديم شرق المحافظة.
وبحسب الوكالة، شددت القوات الاسرائيلية من إجراءاتها العسكرية في محيط نابلس، حيث أغلقت حاجزي حوارة وزعترة في كلا الاتجاهين، كما أغلقت مدخل بلدة بيتا، وأجبرت أصحاب المحلات التجارية في بلدة حوارة على إغلاقها.
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