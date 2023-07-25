https://sputnikarabic.ae/20230725/يستخدمها-الجيش-اللبناني-معلومات-عن-الطائرة-الهجومية-إيه---29--1079389615.html

يستخدمها الجيش اللبناني... معلومات عن الطائرة الهجومية "إيه - 29"

يستخدمها الجيش اللبناني... معلومات عن الطائرة الهجومية "إيه - 29"

يمتلك الجيش اللبناني عشرات الطائرات الحربية بينها طائرات هجومية خفيفة، وتصنف قواته الجوية في المرتبة رقم 74 على مستوى العالم في 2023. 25.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-25T15:56+0000

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2023-07-25T15:56+0000

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وتضم القوات الجوية اللبنانية طائرات "إيه - 29" "سوبر توكان"، التي تصنف ضمن الطائرات الهجومية الخفيفة، والتي يمكن استخدامها في مهام التدريب ومكافحة الحركات المسلحة، إضافة إلى مهام الاستطلاع، حسبما يشير موقع "ميليتاري فاكتوري" الأمريكي.ولفت الموقع إلى أن الطائرة "إيه - 29" هي طائرة برازيلية يرجع تاريخ تصنيعها، إلى عام 2003، ويستخدمها نحو 14 جيشا حول العالم، بينها الجيش اللبناني.ويمكن استخدام الطائرة في مهام التدريب العامة كما يمكن استخدامها في مهام الدعم الجوي القريب.ما هي المواصفات الفنية للطائرة؟ما هو تسليح الطائرة "إيه - 29"؟ولفت الموقع إلى أن طاقم الطائرة "إيه - 29" يتكون من فردين ويوجد فيها 5 نقاط تعليق خارجية للأسلحة.وتم تطوير 4 طرازات من الطائرة هي:ما هي قدرات القوات الجوية اللبنانية؟يمتلك الجيش اللبناني 78 طائرة حربية تضم:وتشير إحصائيات موقع "غلوبال فاير بور" الأمريكي إلى أن الجيش اللبناني لا يمتلك مروحيات هجومية أو مقاتلات حربية، كما لا يمتلك طائرات تزود بالوقود في الجو أو طائرات مهام خاصة أو طائرات نقل عسكري ثابتة الأجنحة.وبدأت القوات الجوية اللبنانية تنفيذ طلعات جوية ليلية، منذ الـ 24 من يوليو/ تموز حتى الـ 27 من الشهر نفسه.

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