https://sputnikarabic.ae/20230726/إعلام-تعيين-مسؤولة-أمريكية-في-منصب-رفيع-يمثل-كابوسا-لعلاقة-واشنطن-وموسكو-1079419971.html
إعلام: تعيين مسؤولة أمريكية في منصب رفيع يمثل "كابوسا" للعلاقة بين واشنطن وموسكو
إعلام: تعيين مسؤولة أمريكية في منصب رفيع يمثل "كابوسا" للعلاقة بين واشنطن وموسكو
كتب كونور إيكولز، في مقال بعنوان "فن الحكم المسؤول" أن تعيين، فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية في منصب القائم بأعمال النائب... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T10:59+0000
2023-07-26T10:59+0000
2023-07-26T11:01+0000
العالم
روسيا
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قال إيكولز في المقال: "ستكون هذه أخبارًا جيدة للصقور المناهضين لروسيا الذين ينامون ويحلمون بإزعاج الكرملين أكثر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يدافعون عن إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، فإن ترقية دبلوماسي سيئ السمعة لافتقاره إلى الدبلوماسية، سوف تكون حقا حبة مُرة ".وأكد الصحفي إيكولز أن تعيين نولاند سينظر له بشكل لا لبس فيه في روسيا، وفي الوقت نفسه، من المحتمل ألا تتخذ نولاند هذا المنصب على أساس دائم.وأشار إيكولز إلى أن نولاند ستحل محل، ويندي شيرمان، التي تخطط للاستقالة في 28 يوليو/ تموز الجاري.
https://sputnikarabic.ae/20230724/أمريكا-ترفض-دعم-هجمات-نظام-كييف-داخل-روسيا-1079365689.html
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العالم, روسيا
إعلام: تعيين مسؤولة أمريكية في منصب رفيع يمثل "كابوسا" للعلاقة بين واشنطن وموسكو
10:59 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 11:01 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
كتب كونور إيكولز، في مقال بعنوان "فن الحكم المسؤول" أن تعيين، فيكتوريا نولاند، وكيلة وزارة الخارجية الأمريكية للشؤون السياسية في منصب القائم بأعمال النائب الأول لوزير الخارجية سيكون بمثابة "كابوس" للعلاقات بين موسكو وواشنطن.
قال إيكولز في المقال: "ستكون هذه أخبارًا جيدة للصقور المناهضين لروسيا الذين ينامون ويحلمون بإزعاج الكرملين أكثر، ولكن بالنسبة لأولئك الذين يدافعون عن إنهاء الصراع في أوكرانيا من خلال المفاوضات، فإن ترقية دبلوماسي سيئ السمعة لافتقاره إلى الدبلوماسية، سوف تكون حقا حبة مُرة ".
وأكد الصحفي إيكولز أن تعيين نولاند سينظر له بشكل لا لبس فيه في روسيا، وفي الوقت نفسه، من المحتمل ألا تتخذ نولاند هذا المنصب على أساس دائم.
وأشار إيكولز إلى أن نولاند ستحل محل، ويندي شيرمان، التي تخطط للاستقالة في 28 يوليو/ تموز الجاري.