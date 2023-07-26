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إيران تحدد شرطا لإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم
إيران تحدد شرطا لإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم
قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن قرار طهران بإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مرهون بما تقدمه الولايات المتحدة من مقترحات... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T14:54+0000
2023-07-26T14:54+0000
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وتعهد إسلامي، في تصريحات لوكالة "كيودو" اليابانية، بأنه "إذا التزمت الولايات المتحدة والموقعون الآخرون بالتزاماتهم، ستخفض طهران درجة نقاء التخصيب النووي".وأوضح إسلامي إن إيران "لن تقبل مطالب غير منطقية ومتطرفة"، لافتًا إلى أن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى ما يسمى بـ"اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".وأكد أن الوكالة الدولية تراقب نشاط بلاده النووي بشكل مكثف، ووصف التعاون بينهما بأنه "مستمر ومستقر".وحول اتهام إيران بوجود "مواقع غير معلنة" تقوم فيها إيران بأنشطة سرية تتعلق بالتطوير النووي، أجاب إسلامي بأنه "لا يوجد موقع نووي غير معلن أو مشبوه في إيران".وأكد أن إيران أرسلت إلى الوكالة وثائق بشأن مكانين قيل ​​إنهما ملوثان باليورانيوم، مشدداً على أنه "إذا لم يتم قبولها، سنوضح ونقدم المزيد من الوثائق".وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
https://sputnikarabic.ae/20230716/مستشار-الأمن-القومي-الأمريكي-لسنا-على-مقربة-من-أي-اتفاق-مع-إيران-حول-برنامجها-النووي-1079127117.html
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إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار
إيران, أخبار إيران, العالم, أخبار العالم الآن, الاتفاق النووي الإيراني, الولايات المتحدة الأمريكية, الأخبار

إيران تحدد شرطا لإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم

14:54 GMT 26.07.2023
© Sputnik . MOHAMED ISAMILرئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي
رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . MOHAMED ISAMIL
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قال رئيس منظمة الطاقة الذرية في إيران محمد إسلامي، اليوم الأربعاء، إن قرار طهران بإبطاء برنامجها لتخصيب اليورانيوم، مرهون بما تقدمه الولايات المتحدة من مقترحات لإعادة إحياء الاتفاق النووي.
وتعهد إسلامي، في تصريحات لوكالة "كيودو" اليابانية، بأنه "إذا التزمت الولايات المتحدة والموقعون الآخرون بالتزاماتهم، ستخفض طهران درجة نقاء التخصيب النووي".

وأضاف أن "بلاده ملتزمة بالاتفاق النووي مع القوى العالمية، لكنها لا تريد تنفيذه من جانب واحد".

وأوضح إسلامي إن إيران "لن تقبل مطالب غير منطقية ومتطرفة"، لافتًا إلى أن علاقة إيران بالوكالة الدولية للطاقة الذرية تستند إلى ما يسمى بـ"اتفاق الضمانات ومعاهدة حظر الانتشار النووي".
وأكد أن الوكالة الدولية تراقب نشاط بلاده النووي بشكل مكثف، ووصف التعاون بينهما بأنه "مستمر ومستقر".
مستشار الأمن القومي الأمريكي، جيك سوليفان - سبوتنيك عربي, 1920, 16.07.2023
مستشار الأمن القومي الأمريكي: لسنا على مقربة من أي اتفاق مع إيران حول برنامجها النووي
16 يوليو, 17:44 GMT
وحول اتهام إيران بوجود "مواقع غير معلنة" تقوم فيها إيران بأنشطة سرية تتعلق بالتطوير النووي، أجاب إسلامي بأنه "لا يوجد موقع نووي غير معلن أو مشبوه في إيران".
وأكد أن إيران أرسلت إلى الوكالة وثائق بشأن مكانين قيل ​​إنهما ملوثان باليورانيوم، مشدداً على أنه "إذا لم يتم قبولها، سنوضح ونقدم المزيد من الوثائق".
وتعثرت محادثات إحياء الاتفاق النووي، الموقّع بين إيران من جهة، والدول الـ5 الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي وألمانيا من جهة أخرى، بسبب عدم اتفاق الولايات المتحدة وإيران على النص النهائي للاتفاق، الذي قدمه الوسيط الأوروبي.
وتطالب طهران بإغلاق ملف "ادعاءات" الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بشأن العثورعلى آثار مواد نووية في 3 مواقع إيرانية غير معلنة، تندرج ضمن مسألة الضمانات، التي تطالب بها طهران لضمان استمرارية الاتفاق.
يذكر أن الولايات المتحدة الأمريكية انسحبت من الاتفاق بشكل أحادي، في مايو/ أيار 2018، وأعادت فرض العقوبات الاقتصادية على إيران، وردت طهران بالتخلي عن بعض القيود المفروضة على نشاطها النووي، المنصوص عليها في الاتفاق.
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