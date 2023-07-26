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الوفود الأفريقية تتوافد إلى بطرسبورغ لحضور القمة الروسية الأفريقية
- سبوتنيك عربي, 1920
العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-الروسي-يحبط-هجوم-مجموعة-أوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-على-محور-زابوروجيه-1079421709.html
الجيش الروسي يحبط هجوم مجموعة أوكرانية ويكبدها خسائر فادحة على محور زابوروجيه
الجيش الروسي يحبط هجوم مجموعة أوكرانية ويكبدها خسائر فادحة على محور زابوروجيه
قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه متوتر، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى اختراق... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:49+0000
2023-07-26T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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كتب باليتسكي في صفحته على "تلغرام": "تصاعد الوضع في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا ونوفوبوكروفكا، وحاول العدو اختراق الدفاعات من الرابعة صباحًا، لكنه واجه دفاعا شرسا من وحداتنا وتكبد خسائر كبيرة".وأكد باليتسكي أن القوات الأوكرانية حاولت، خلال اليوم الماضي، قصف منطقة زابوروجيه 36 مرة في اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا.بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي.ألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في تحقيق أي نتائج، وأن كييف لا تساعدها الموارد الهائلة من الغرب وتوريد الأسلحة، ولا بإرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الطيران-الروسي-يشن-غارتين-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398947.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
العالم, روسيا, رصد عسكري

الجيش الروسي يحبط هجوم مجموعة أوكرانية ويكبدها خسائر فادحة على محور زابوروجيه

11:49 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy / الانتقال إلى بنك الصوردبابة تي-90 ""بروريف""، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة.
دبابة تي-90 بروريف، في القطاع الجنوبي من منطقة العملية العسكية الخاصة. - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Konstantin Mihalchevskiy
/
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قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه متوتر، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى اختراق الدفاع.
كتب باليتسكي في صفحته على "تلغرام": "تصاعد الوضع في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا ونوفوبوكروفكا، وحاول العدو اختراق الدفاعات من الرابعة صباحًا، لكنه واجه دفاعا شرسا من وحداتنا وتكبد خسائر كبيرة".
وأكد باليتسكي أن القوات الأوكرانية حاولت، خلال اليوم الماضي، قصف منطقة زابوروجيه 36 مرة في اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا.
مقاتلة سو-34 - معرض ماكس 2019 للطيران الجوي في مطار جوكوفسكي في ضواحي موسكو، 27 أغسطس/ آب 2019 - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
الطيران الروسي يشن غارتين جويتين على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:39 GMT
بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي.
ألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في تحقيق أي نتائج، وأن كييف لا تساعدها الموارد الهائلة من الغرب وتوريد الأسلحة، ولا بإرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين.
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- سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة10:49 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصةأمس, 15:23 GMT - سبوتنيك عربيتغطية مباشرة... آخر أخبار العملية العسكرية الروسية الخاصة24 يوليو, 15:42 GMT
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