https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-الروسي-يحبط-هجوم-مجموعة-أوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-على-محور-زابوروجيه-1079421709.html
الجيش الروسي يحبط هجوم مجموعة أوكرانية ويكبدها خسائر فادحة على محور زابوروجيه
الجيش الروسي يحبط هجوم مجموعة أوكرانية ويكبدها خسائر فادحة على محور زابوروجيه
قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه متوتر، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى اختراق... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T11:49+0000
2023-07-26T11:49+0000
2023-07-26T11:49+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
العالم
روسيا
رصد عسكري
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كتب باليتسكي في صفحته على "تلغرام": "تصاعد الوضع في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا ونوفوبوكروفكا، وحاول العدو اختراق الدفاعات من الرابعة صباحًا، لكنه واجه دفاعا شرسا من وحداتنا وتكبد خسائر كبيرة".وأكد باليتسكي أن القوات الأوكرانية حاولت، خلال اليوم الماضي، قصف منطقة زابوروجيه 36 مرة في اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا.بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي.ألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية. وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في تحقيق أي نتائج، وأن كييف لا تساعدها الموارد الهائلة من الغرب وتوريد الأسلحة، ولا بإرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الطيران-الروسي-يشن-غارتين-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398947.html
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العالم, روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحبط هجوم مجموعة أوكرانية ويكبدها خسائر فادحة على محور زابوروجيه
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قال القائم بأعمال حاكم منطقة زابوروجيه، يفغيني باليتسكي، إن الوضع على خط التماس في منطقة زابوروجيه متوتر، والقوات المسلحة الأوكرانية تحاول دون جدوى اختراق الدفاع.
كتب باليتسكي في صفحته على "تلغرام": "تصاعد الوضع في منطقة رابوتينو ونوفودانيلوفكا ونوفوبوكروفكا، وحاول العدو اختراق الدفاعات من الرابعة صباحًا، لكنه واجه دفاعا شرسا من وحداتنا وتكبد خسائر كبيرة
".
وأكد باليتسكي أن القوات الأوكرانية حاولت، خلال اليوم الماضي، قصف منطقة زابوروجيه 36 مرة في اتجاه بولوغ وتوكماك وفاسيليفكا.
بدأ الهجوم الأوكراني المضاد في اتجاهات جنوب دونيتسك وأرتيوموفسك وزابوروجيه، في 4 يونيو/ حزيران الماضي.
ألقت كييف ألوية قتالية دربها "الناتو" ومسلحة بمعدات غربية.
وصرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، في 21 يوليو/ تموز، أن القوات الأوكرانية لم تنجح في تحقيق أي نتائج، وأن كييف لا تساعدها الموارد الهائلة من الغرب وتوريد الأسلحة
، ولا بإرسال الآلاف من المرتزقة والمستشارين.