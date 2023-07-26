https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-الروسي-يدمر-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398813.html
الجيش الروسي يدمر وحدة عسكرية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
الجيش الروسي يدمر وحدة عسكرية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن دبابات ومدافع المجموعة دمرت في منطقة الدفاع لجيش... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T02:23+0000
2023-07-26T02:23+0000
2023-07-26T02:23+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
سلاح روسيا
أخبار روسيا اليوم
أخبار أوكرانيا
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وقال زيبينسكي لـ"سبوتنيك": "في الحزام الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى، تم توجيه ضربة بالنيران من دبابات T-72B3 وT-80 ومدافع D-30 ومدافع "Hyacinth-B" على مواقع وحدات اللواء الميكانيكي 32 في منطقة ستيلماهوفكا. إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل إلى وحدة عسكرية، وعربة "هامر" مصفحة".وفي إطار المواجهة المضادة للمدفعية، دمرت المدفعية التابعة للتجمع في منطقة بيشانوي الراجمة الفرنسية "سيزار" للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي منطقة كيسلوفكي تم تدمير فرقة الهاون، وقرب كراخمالنا تم تدمير نقطة التزود بالذخائر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230719/مدفع-روسي-يدمر-نظيره-الغربي-برشقة-محكمة-فيديو-1079223210.html
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سبوتنيك عربي
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا
الجيش الروسي يدمر وحدة عسكرية أوكرانية في اتجاه كوبيانسك
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أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن دبابات ومدافع المجموعة دمرت في منطقة الدفاع لجيش الدبابات الأول في اتجاه كوبيانسك أكثر من وحدة للقوات الأوكرانية وعربة "هامر" مصفحة.
وقال زيبينسكي لـ"سبوتنيك
": "في الحزام الدفاعي لفرقة الدبابات الأولى، تم توجيه ضربة بالنيران من دبابات T-72B3 وT-80 ومدافع D-30 ومدافع "Hyacinth-B" على مواقع وحدات اللواء الميكانيكي 32 في منطقة ستيلماهوفكا. إجمالي خسائر العدو بلغت ما يصل إلى وحدة عسكرية، وعربة "هامر" مصفحة".
وفي إطار المواجهة المضادة للمدفعية، دمرت المدفعية التابعة للتجمع في منطقة بيشانوي الراجمة الفرنسية "سيزار" للقوات المسلحة الأوكرانية، وفي منطقة كيسلوفكي تم تدمير فرقة الهاون، وقرب كراخمالنا تم تدمير نقطة التزود بالذخائر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.