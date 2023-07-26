https://sputnikarabic.ae/20230726/الرئاسة-المصرية-السيسى-يلتقي-بوتين-خلال-زيارته-إلى-سان-بطرسبرج--عاجل-1079408164.html

الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مع بوتين خلال زيارته إلى سان بطرسبورغ

الرئاسة المصرية: السيسي يلتقي مع بوتين خلال زيارته إلى سان بطرسبورغ

أعلنت الرئاسة المصرية، اليوم الأربعاء، "توجه الرئيس عبد الفتاح السيسي، إلى روسيا، للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية، والمقرر... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T07:42+0000

2023-07-26T07:42+0000

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وقالت الرئاسة المصرية، في بيان لها، إن "القمة الأفريقية الروسية تم تدشينها عام 2019 تحت الرئاسة المصرية للاتحاد الأفريقي"، مضيفة أن "القمة عقدت دورتها الأولى في سوتشي تحت الرئاسة المصرية الروسية المشتركة، وذلك بهدف دعم وتعميق العلاقات المتميزة والتاريخية بين القارة الأفريقية وروسيا، بالإضافة إلى تعزيز التشاور بين الجانبين حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة".ونوهت إلى أن "القمة الثانية هذا العام ستتضمن عقد جلستين عامتين وسيصدر عنها إعلان ختامي، كما سيعقد على هامش القمة عدد من الفعاليات الاقتصادية والتجارية والثقافية، أبرزها المنتدى الاقتصادي والإنساني".واختتم البيان أنه "من المقرر أن تشهد الزيارة أيضًا لقاء الرئيس المصري مع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة، وذلك في إطار الروابط الوثيقة التي تجمع بين مصر وروسيا، وحرص البلدين على تدعيم التعاون بينهما ومواصلة التشاور المكثف حول القضايا الدولية والإقليمية ذات الاهتمام المشترك".وكان الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، قد أعلن في وقت سابق اليوم، عزم موسكو على تطوير التعاون مع أفريقيا، والعمل معًا لحل مشاكل مثل مكافحة الفقر وضمان الأمن الغذائي.وقال بوتين، في تحيته للمشاركين وضيوف المنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا": "المهم أن تعاوننا مع أفريقيا في السنوات الأخيرة وصل إلى مستوى جديد. ونعتزم زيادة تطويره: تحفيز التجارة والاستثمار وتعميق التعاون والعمل معًا في قضايا ملحة مثل مكافحة الفقر وتدريب الموظفين العصريين وضمان الأمن الغذائي، وتغير المناخ. وبالطبع، سنواصل مساعدة شركائنا الأفارقة بكل وسيلة ممكنة في تعزيز السيادة الوطنية والثقافية، وفي مشاركتهم في حل القضايا الإقليمية والعالمية بنشاط أكبر".وأعرب بوتين عن ثقته في أن "المنتدى سيعطي زخما إضافيا لتعاوننا السياسي والإنساني على المدى الطويل، وسيصبح حدثا مهما في العلاقات الروسية الأفريقية ويمنحها طابعا أكثر شمولا".وتُعقد القمة الثانية والمنتدى الاقتصادي والإنساني "روسيا - أفريقيا"، يومي 27 و28 يوليو/ تموز، في سان بطرسبرغ. وكالة "ريا نوفوستي" هي الشريك الإعلامي للحدث.

https://sputnikarabic.ae/20230726/بوتين-روسيا-تدعم-رغبة-البلدان-الأفريقية-في-الاستقرار-الاجتماعي-والاقتصادي-والتقدم-1079400343.html

https://sputnikarabic.ae/20230725/رئيس-جنوب-أفريقيا-ينطلق-إلى-سان-بطرسبرغ-للمشاركة-في-قمة-روسيا-أفريقيا-1079397813.html

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