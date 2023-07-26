https://sputnikarabic.ae/20230726/السيسي-يصل-إلى-سان-بطرسبورغ-للمشاركة-في-القمة-الروسية--الأفريقية-فيديو-وصور-1079431458.html
السيسي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية... فيديو وصور
السيسي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية... فيديو وصور
وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T15:45+0000
2023-07-26T15:45+0000
2023-07-26T15:45+0000
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وكانت الرئاسة المصرية قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.وأكد أوشاكوف أن الرئيس، فلاديمير بوتين، ينوي التحدث مع كل منهم شخصيًا.وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس بوتين سيلقي خطابا كبيرا في الجلسة العامة لـ"قمة روسيا - أفريقيا"، في 28 تموز/ يوليو الجاري، يقيم فيه الوضع الحالي لنظام العلاقات الدولية، بما في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول المستقلة.وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية. إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.
مصر
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2023
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
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سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
feedback.arabic@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين, العالم, العالم العربي, الأخبار
روسيا, أخبار روسيا اليوم, مصر, أخبار مصر الآن, الرئيس عبدالفتاح السيسي, فلاديمير بوتين, العالم, العالم العربي, الأخبار
السيسي يصل إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في القمة الروسية الأفريقية... فيديو وصور
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وصل الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، مدينة سان بطرسبورغ الروسية للمشاركة في فعاليات النسخة الثانية من القمة الروسية - الأفريقية.
وكانت الرئاسة المصرية
قد أعلنت، في وقت سابق اليوم، أن السيسي سيلتقي خلال الزيارة بالرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، لبحث سبل تعزيز العلاقات الثنائية على كافة الأصعدة.
ووفقا لمساعد الرئيس الروسي، يوري أوشاكوف، فإن 17 زعيما أفريقيا سيصلون إلى سان بطرسبورغ لحضور القمة الروسية - الأفريقية والمنتدى الاقتصادي والإنساني الذي يسبقها.
وأكد أوشاكوف أن الرئيس، فلاديمير بوتين، ينوي التحدث مع كل منهم شخصيًا.
وأوضح أوشاكوف، أن الرئيس بوتين
سيلقي خطابا كبيرا في الجلسة العامة لـ"قمة روسيا - أفريقيا"، في 28 تموز/ يوليو الجاري، يقيم فيه الوضع الحالي لنظام العلاقات الدولية، بما في ذلك تشكيل نظام عالمي جديد يقوم على مبدأ التعددية القطبية والمساواة بين جميع الدول المستقلة.
وتعقد قمة "روسيا - أفريقيا الثانية"، بالإضافة إلى المنتدى الاقتصادي الروسي - الأفريقي، في الفترة 26 - 29 تموز الجاري، في مدينة سان بطرسبورغ الروسية.
وتعتبر القمة الروسية - الأفريقية
، الحدث الرئيسي والأكبر في العلاقات الروسية الأفريقية. إذ يهدف عقد هذه القمة إلى تحقيق مستوى جديد نوعياً للشراكة المتبادلة المنفعة التي تلبي تحديات القرن الـ 21.
ويدعو هذا الحدث إلى تعزيز التعاون الشامل والمتساوي بين روسيا والدول الأفريقية في جميع أبعاده السياسة والأمنية والاقتصادية والمجالات العلمية والتقنية والثقافية والإنسانية.