https://sputnikarabic.ae/20230726/الصين-تسلم-مرافعة-للعدل-الدولية-بشأن-الانتهاكات-الإسرائيلية-بحق-الفلسطينيين-1079428655.html

الصين تسلم مرافعة "للعدل الدولية" بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

الصين تسلم مرافعة "للعدل الدولية" بشأن الانتهاكات الإسرائيلية بحق الفلسطينيين

سلّم نائب وزير الخارجية الصيني، مرافعة مكتوبة إلى محكمة العدل الدولية حول انتهاكات إسرائيل للقانون الدولي، بعدما قدّم وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي... 26.07.2023, سبوتنيك عربي

2023-07-26T14:39+0000

2023-07-26T14:39+0000

2023-07-26T14:39+0000

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ونقلت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" عن السفير الصيني الجديد لدى فلسطين، تسنغ جيشين، قوله خلال لقاء في رام الله، بحضور وفد وعضو المكتب السياسي رتيبة النتشة، أن "الوثيقة تتعلق بوجود الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي الفلسطينية المحتلة والتبعات القانونية لهذا الوجود، وواجبات الدول والأمم المتحدة".وناقش اللقاء التحديات الراهنة التي تواجه الفلسطينيين، حيث أكد السفير الصيني أهمية دعم مبادرة الرئيس الصيني ذات النقاط الثلاث لحل القضية الفلسطينية، وضرورة عقد مؤتمر دولي للسلام في الشرق الأوسط بمشاركة الدول الخمس دائمة العضوية في الأمم المتحدة، وفق قرارات الأمم المتحدة.وأكد السفير الصيني عمق العلاقات الأخوية بين فلسطين والصين وزيادة التعاون بين البلدين بعد زيارة الرئيس الفلسطيني للصين في يونيو/ حزيران الماضي.يذكر أنه في يونيو الماضي، رحب الرئيس الفسطيني، محمود عباس، "بأي وساطة صينية بين الفلسطينيين والإسرائيليين للتوصل إلى السلام".وقال عباس، في مقابلة مع قناة "سي سي تي في" الصينية، إن "وجود الصين في القمة العربية الأخيرة كان مؤشرا عظيما، ومبشرا بأن الصين دخلت إلى البلاد العربية من خلال القمة"، معربًا عن أمله في أن تستمر هذه المشاركة، في القمم العربية القادمة، وعن تمنياته أن "تلعب الصين دورا في المصالحة بيننا وبين إسرائيل"، مؤكدا أنها دولة نزيهة.

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