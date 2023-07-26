https://sputnikarabic.ae/20230726/الطيران-الروسي-يشن-غارتين-تستهدف-القوات-الأوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398947.html
الطيران الروسي يشن غارتين جويتين على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
الطيران الروسي يشن غارتين جويتين على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة "سو-34" التابعة للتجمع شنت غارتين... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T02:39+0000
2023-07-26T02:39+0000
2023-07-26T02:53+0000
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وقال زيبينسكي لـ"سبوتنيك": "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام طاقم الطائرة المقاتلة سو-34 التابعة للتجمع بتوجيه غارتين جويتين على تجمع القوة الحية والمعدات والأسلحة لوحدات اللواء الميكانيكي 14 في منطقة مدن كوتشيروفكا وبافلوفكا".وأضاف: "كما قامت الدبابات الروسية والمدافع بتوجيه ضربات على مواقع وحدات اللواء الميكانيكي 32 في منطقة ستيلماهوفكا".وفي إطار المواجهة المضادة للمدفعية، تم تدمير المدفعية الراجمة الفرنسية "سيزار" التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بيشانوي، وفي منطقة كيسلوفكي تم تدمير فرقة المدفعية، وقرب كراخمالنا تم تدمير نقطة التزود بالذخائر.وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-الروسي-يدمر-وحدة-عسكرية-أوكرانية-في-اتجاه-كوبيانسك-1079398813.html
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روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, أخبار أوكرانيا, العالم, أخبار العالم الآن
الطيران الروسي يشن غارتين جويتين على القوات الأوكرانية في اتجاه كوبيانسك
02:39 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 02:53 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
أعلن مدير المكتب الصحفي لمجموعة القوات الروسية "زاباد" (الغرب)، سيرغي زيبينسكي، صباح اليوم الأربعاء، أن الطائرات المقاتلة "سو-34" التابعة للتجمع شنت غارتين جويتين على قوات ومعدات وحدات اللواء الميكانيكي 14 الأوكراني في مدن كوتشيروفكا وبافلوفكا في اتجاه كوبيانسك.
وقال زيبينسكي لـ"سبوتنيك
": "خلال العمليات القتالية في اتجاه كوبيانسك، قام طاقم الطائرة المقاتلة سو-34 التابعة للتجمع بتوجيه غارتين جويتين على تجمع القوة الحية والمعدات والأسلحة لوحدات اللواء الميكانيكي 14 في منطقة مدن كوتشيروفكا وبافلوفكا".
وأضاف: "كما قامت الدبابات الروسية والمدافع بتوجيه ضربات على مواقع وحدات اللواء الميكانيكي 32 في منطقة ستيلماهوفكا".
وفي إطار المواجهة المضادة للمدفعية، تم تدمير المدفعية الراجمة الفرنسية "سيزار" التابعة للقوات الأوكرانية في منطقة بيشانوي، وفي منطقة كيسلوفكي تم تدمير فرقة المدفعية، وقرب كراخمالنا تم تدمير نقطة التزود بالذخائر.
وتواصل القوات الروسية عمليتها العسكرية الخاصة، لاستكمال تحرير الأقاليم الأربعة
التي انضمت إلى روسيا الاتحادية العام الماضي (جمهوريتا دونيتسك ولوغانسك الشعبيتان ومقاطعتا زابوروجيه وخيرسون).
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط/فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، وتحييد التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.