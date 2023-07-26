https://sputnikarabic.ae/20230726/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-58-مرة-في-اليوم-الماضي-1079398261.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي
أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الـ 24... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T00:56+0000
2023-07-26T00:56+0000
2023-07-26T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الممثلية في قناتها على موقع التلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 58 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموع 222 طلقة من مختلف الذخائر.وتعرضت مناطق في ثمانية مدن من المنطقة لهذه الهجمات، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكييفكا، وألكسندروفكا، وبيتروفسكويه، وكراسنا بوليانا.يشار إلى أنه تم تسجيل 52 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-52-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079366843.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي
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أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الـ 24 الماضية 58 هجوماً على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أطلقت 222 طلقة من مختلف الذخائر.
وقالت الممثلية في قناتها على موقع التلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 58 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
وأوضحت أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموع 222 طلقة من مختلف الذخائر.
وتعرضت مناطق في ثمانية مدن من المنطقة لهذه الهجمات، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكييفكا، وألكسندروفكا، وبيتروفسكويه، وكراسنا بوليانا.
يشار إلى أنه تم تسجيل 52 حالة إطلاق نار م
ن قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية
في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية،
يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.