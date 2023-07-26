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العملية العسكرية الروسية الخاصة
انطلقت العملية العسكرية الروسية الخاصة لحماية دونباس في 24 فبراير/ شباط 2022. نقدم آخر المستجدات المتعلقة بالعملية، تقارير مصورة، وتعليقات حصرية لسبوتنيك، وخريطة للعملية العسكرية في أوكرانيا، تظهر مواقع تمركز القوات الروسية، ونقاط التماس مع الجانب الأوكراني، ومواقع الوحدات العسكرية المسلحة للطرفين.
https://sputnikarabic.ae/20230726/القوات-الأوكرانية-تقصف-أراضي-دونيتسك-58-مرة-في-اليوم-الماضي-1079398261.html
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي
القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي
أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الـ 24... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T00:56+0000
2023-07-26T00:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
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وقالت الممثلية في قناتها على موقع التلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 58 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".وأوضحت أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموع 222 طلقة من مختلف الذخائر.وتعرضت مناطق في ثمانية مدن من المنطقة لهذه الهجمات، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكييفكا، وألكسندروفكا، وبيتروفسكويه، وكراسنا بوليانا.يشار إلى أنه تم تسجيل 52 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
https://sputnikarabic.ae/20230724/القوات-الأوكرانية-تقصف-دونيتسك-52-مرة-خلال-اليوم-الماضي-1079366843.html
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أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم
أخبار أوكرانيا, روسيا, سلاح روسيا, أخبار روسيا اليوم, العالم

القوات الأوكرانية تقصف أراضي دونيتسك 58 مرة في اليوم الماضي

00:56 GMT 26.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin / الانتقال إلى بنك الصورتداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 26.07.2023
© Sputnik . Sergey Baturin
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أفادت ممثلية دونيتسك في المركز المشترك لمراقبة وتنسيق قضايا الجرائم الحربية التابعة لأوكرانيا، صباح اليوم الأربعاء أن القوات الأوكرانية شنت خلال الساعات الـ 24 الماضية 58 هجوماً على أراضي جمهورية دونيتسك الشعبية، حيث أطلقت 222 طلقة من مختلف الذخائر.
وقالت الممثلية في قناتها على موقع التلغرام: "خلال الـ 24 ساعة الماضية، أبلغت الممثلية عن 58 حالة إطلاق نار من جانب القوات المسلحة الأوكرانية".
تداعيات قصف القوات المسلحة الأوكرانية في مدينة غورلوفكا، مقاطعة دونيتسك - سبوتنيك عربي, 1920, 24.07.2023
العملية العسكرية الروسية الخاصة
القوات الأوكرانية تقصف دونيتسك 52 مرة خلال اليوم الماضي
24 يوليو, 22:40 GMT
وأوضحت أن القوات الأوكرانية أطلقت مجموع 222 طلقة من مختلف الذخائر.
وتعرضت مناطق في ثمانية مدن من المنطقة لهذه الهجمات، وهي: غورلوفكا، وياسينوفاتا، ومنطقة ياسينوفاتسكي، ودونيتسك، وماكييفكا، وألكسندروفكا، وبيتروفسكويه، وكراسنا بوليانا.
يشار إلى أنه تم تسجيل 52 حالة إطلاق نار من قبل القوات الأوكرانية في اليوم السابق.
وتواصل القوات الأوكرانية قصف الأحياء السكنية والبنى التحتية في مناطق ومدن جمهوريتي لوغانسك ودونيتسك الشعبيتين، ومقاطعتي زابوروجيه وخيرسون.
فيما تواصل القوات المسلحة الروسية تنفيذ عمليتها العسكرية الخاصة، بهدف نزع سلاح أوكرانيا، لدرء التهديدات الصادرة عن الأراضي الأوكرانية لأمن روسيا.
وحددت موسكو منذ إطلاق العملية، يوم 24 شباط / فبراير 2022، أهدافها بحماية سكان إقليم دونباس، والقضاء على التهديدات الموجهة لأمن روسيا، وإجبار أوكرانيا على الحياد العسكري، والقضاء على التوجهات النازية فيها.
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