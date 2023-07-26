https://sputnikarabic.ae/20230726/القوات-الروسية-تتقدم-بنجاح-على-محور-كوبيانسك-1079425133.html
القوات الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
القوات الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية نفذت عمليات هجومية ناجحة وتقدمت على الجبهة، ودمرت 13 قطعة من المعدات العسكرية، خلال... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T13:11+0000
2023-07-26T13:11+0000
2023-07-26T13:11+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
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وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "على محور كوبيانسك، نفذت وحدات من الفوج الآلي السابع التابع لتجمع "الغرب"، عمليات هجومية ناجحة في اتجاه بلدة كوزيموفسكي، محققةً تقدما على الجبهة".وأضاف التقرير: "بلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي، 135 عسكريًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة وثلاث مركبات عسكرية مدرعة، وأربع سيارات، ومنظومة مدفعية"إم 777"أمريكية الصنع، ومدفعين هاوتزر"مستا بي"، و"دي 20"، ومدفع "غفوزديكا" ذاتي الدفع، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطاريات "أي إن/تي بي كيو-50" أمريكي الصنع".كما أكدت أن القوات الروسية صدت هجوما واسعا شنته القوات الأوكرانية على محور أوريخوفسكايا، ما أسفر عن مقتل 100 عسكري أوكراني وتدمير 22 دبابة و 10 عربات قتال مدرعة.
https://sputnikarabic.ae/20230726/مسيرة-روسية-تلتقط-مشاهد-لـمقبرة-برادلي-الأمريكية-فيديو-1079424396.html
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روسيا
القوات الروسية تتقدم بنجاح على محور كوبيانسك
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أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الأربعاء، أن قوات مجموعة "الغرب" الروسية نفذت عمليات هجومية ناجحة وتقدمت على الجبهة، ودمرت 13 قطعة من المعدات العسكرية، خلال اليوم الماضي، على محور كوبيانسك.
وجاء في تقرير الوزارة اليومي حول سير العملية العسكرية: "على محور كوبيانسك، نفذت وحدات من الفوج الآلي السابع التابع لتجمع "الغرب"، عمليات هجومية ناجحة في اتجاه بلدة كوزيموفسكي، محققةً تقدما على الجبهة".
وأضاف التقرير: "بلغت خسائر العدو خلال اليوم الماضي، 135 عسكريًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة وثلاث مركبات عسكرية مدرعة، وأربع سيارات، ومنظومة مدفعية"إم 777"أمريكية الصنع، ومدفعين هاوتزر"مستا بي"، و"دي 20"، ومدفع "غفوزديكا" ذاتي الدفع، بالإضافة إلى رادار مضاد للبطاريات "أي إن/تي بي كيو-50" أمريكي الصنع".
كما أكدت أن القوات الروسية صدت هجوما واسعا شنته القوات الأوكرانية على محور أوريخوفسكايا، ما أسفر عن مقتل 100 عسكري أوكراني وتدمير 22 دبابة و 10 عربات قتال مدرعة.