https://sputnikarabic.ae/20230726/المدفعية-الروسية-تجهض-هجوما-أوكرانيا-ضخما-وتكبد-قوات-كييف-خسائر-جسيمة--عاجل-1079423624.html
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويحرر مناطق واسعة
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويحرر مناطق واسعة
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، محاولة العمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسكي وجنوب دونيتسك. 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T12:24+0000
2023-07-26T12:24+0000
2023-07-26T12:56+0000
العملية العسكرية الروسية الخاصة
روسيا
رصد عسكري
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وأحبطت القوات الروسية هجوما أوكرانيا واسع النطاق على محور أريخوفو، حيث دحرت قوات كييف مكبدة إياها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "صد الجيش الروسي هجوما ضخما شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوفو، وتم تدمير 22 دبابة وتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني".وأوضح البيان: "في صباح يوم 26 يوليو (تموز)، استأنف العدو عملياته الهجومية المكثفة في اتجاه أوريخوفو، حيث قام بهجوم مكثف بقوام ثلاث كتائب معززة بالدبابات".وأردف البيان: "أدت الإجراءات الشجاعة والمهنية لوحدات اللواء البحري 810، وفوج المدافع الآلية 71 من الفرقة الآلية الثانية والأربعين، إلى صد جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".وعلى محور كراسني ليمان، واصلت وحدات من لواء البندقية الآلي الخامس عشر، التابع لمجموعة قوات "المركز"، العمليات الهجومية في منطقة سيرغييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وصدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أربع هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رايغورودوك وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك حقول سيريبريانسكي.في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.وعلى محور دونيتسك، نجحت الإجراءات المنسقة للوحدات الروسية المرابطة، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، في صد أربع هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وسفيرنوي ومارينكا وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية. وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 210 جنود أوكرانيين، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعي إم 777 أمريكيي الصنع وثلاثة مدافع "كراب" البولندية الصنع، ومدفع دي- 20 وآخر من طراز "دي- 30"، ومدفع هاوتزر "إم- 119" الأمريكي الصنع.وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت الوحدات المرابطة، بالاعتماد على حقول الألغام المحكمة، وضربات الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومًا للعدو في اتجاه بلدة نيكولسكوي، في مقاطعة زابوروجيه.وفي منطقتي ستاروجيفوي ونيسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الضربات العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هزيمة لوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق مالايا توكماتشكا ويابلوكوفو ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.وعلى محور كوبيانسك، نفذت وحدات من فوج البنادق الآلية السابع التابع لمجموعة قوات "الغرب"، عمليات هجومية ناجحة على محور كوزيموفسكي وسيطرت على مواقع حاكمة.وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع مستا بي وآخر من طراز دي-20 إضافة لمدفع غفوزديكا الذاتي الدفع، إضافة لرادار "تي بي كيو- 50".كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 124 قرب قرية زيلينوفكا، في مقاطعة خيرسون.كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي 7 صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع و13 مسيرة أوكرانية على مختلف محاور القتال.
https://sputnikarabic.ae/20230726/الجيش-الروسي-يحبط-هجوم-مجموعة-أوكرانية-ويكبدها-خسائر-فادحة-على-محور-زابوروجيه-1079421709.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/باتروشيف-حول-تزويد-أوكرانيا-بذخائر-عنقودية-الغرب-يبذل-قصارى-جهده-لتصعيد-الصراع-1079400022.html
https://sputnikarabic.ae/20230726/مخاوف-في-واشنطن-بعد-كشف-تورط-جندي-أمريكي-بالقتال-في-أوكرانيا-1079412089.html
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روسيا, رصد عسكري
الجيش الروسي يحبط هجوما أوكرانيا ضخما ويحرر مناطق واسعة
12:24 GMT 26.07.2023 (تم التحديث: 12:56 GMT 26.07.2023) تابعنا عبر
واصلت القوات المسلحة الأوكرانية، اليوم الأربعاء، محاولة العمليات الهجومية في اتجاهات دونيتسك وكراسنو ليمانسكي وجنوب دونيتسك.
وأحبطت القوات الروسية هجوما أوكرانيا واسع النطاق على محور أريخوفو، حيث دحرت قوات كييف مكبدة إياها خسائر فادحة بالأرواح والعتاد.
وقالت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها: "صد الجيش الروسي هجوما ضخما شنته القوات المسلحة الأوكرانية في اتجاه أوريخوفو، وتم تدمير 22 دبابة وتحييد أكثر من 100 جندي أوكراني".
وأوضح البيان: "في صباح يوم 26 يوليو (تموز)، استأنف العدو عملياته الهجومية المكثفة في اتجاه أوريخوفو، حيث قام بهجوم مكثف بقوام ثلاث كتائب معززة بالدبابات".
وأردف البيان: "أدت الإجراءات الشجاعة والمهنية لوحدات اللواء البحري 810، وفوج المدافع الآلية 71 من الفرقة الآلية الثانية والأربعين، إلى صد جميع هجمات القوات المسلحة الأوكرانية".
تم تدمير 22 دبابة للعدو، و10 مركبات قتال مشاة، وعربة قتال مصفحة، بالإضافة إلى القضاء على أكثر من 100 جندي أوكراني.
وعلى محور كراسني ليمان، واصلت وحدات من لواء البندقية الآلي الخامس عشر، التابع لمجموعة قوات "المركز"، العمليات الهجومية في منطقة سيرغييفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
وتوغلت الوحدات الروسية لما يصل إلى ثلاثة كيلومترات على طول الجبهة و2700 متر في عمق دفاعات العدو.
وصدت الضربات الجوية ونيران المدفعية وأنظمة قاذفات اللهب الثقيلة أربع هجمات شنتها القوات المسلحة الأوكرانية، في مناطق رايغورودوك وتشيرفونايا ديبروفا في جمهورية لوغانسك الشعبية، وكذلك حقول سيريبريانسكي.
في منطقة تيرني في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم إحباط أنشطة مجموعة تخريب واستطلاع أوكرانية، بالإضافة إلى ذلك، تم تدمير مستودع ذخيرة للواء الآلي 66 التابع للقوات المسلحة الأوكرانية، قرب بلدة نوفوليوبوفكا في جمهورية لوغانسك الشعبية.
بلغت خسائر العدو في هذه المناطق أكثر من 190 جنديًا أوكرانيًا، وخمس مركبات قتالية مدرعة، وأربع شاحنات بيك آب، ومدفعا هاوتزر "دي- 20" و"دي- 30"، وثلاث مدافع غفوزديكا، بالإضافة إلى رادار "تي بي كيو- 50" الأمريكي الصنع.
وعلى محور دونيتسك، نجحت الإجراءات المنسقة للوحدات الروسية المرابطة، بالتعاون الوثيق مع الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة قوات "الجنوب"، في صد أربع هجمات للعدو في مناطق بيلوغوروفكا وسفيرنوي ومارينكا وفوديانوي في جمهورية دونيتسك الشعبية.
كما تم تدمير مستودعي ذخيرة للواءين الميكانيكيين 28 و110 التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية، في منطقتي ديلييفكا وأفدييفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية.
وبلغت خسائر العدو في هذه المناطق 210 جنود أوكرانيين، وسبع مركبات قتالية مدرعة، وثلاث سيارات عسكرية، ومدفعي إم 777 أمريكيي الصنع وثلاثة مدافع "كراب" البولندية الصنع، ومدفع دي- 20 وآخر من طراز "دي- 30"، ومدفع هاوتزر "إم- 119" الأمريكي الصنع.
وعلى محور جنوب دونيتسك، صدت الوحدات المرابطة، بالاعتماد على حقول الألغام المحكمة، وضربات الطيران والمدفعية التابعة لمجموعة "فوستوك" (الشرق) هجومًا للعدو في اتجاه بلدة نيكولسكوي، في مقاطعة زابوروجيه.
وفي منطقتي ستاروجيفوي ونيسكوشنويه في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم تدمير تجمعات القوى البشرية والمعدات للقوات المسلحة الأوكرانية.
وعلى محور زابوروجيه، تم صد هجوم للعدو في اتجاه رابوتينو، خلال اليوم الماضي، وتم تدمير دبابتين، ومدفع هاوتزر غياتسينت بي، وآخر من طراز غفوزديكا.
بالإضافة إلى ذلك، ألحقت الضربات العملياتية والتكتيكية وطيران الجيش ونيران المدفعية هزيمة لوحدات القوات المسلحة لأوكرانيا في مناطق مالايا توكماتشكا ويابلوكوفو ورابوتينو في مقاطعة زابوروجيه.
وعلى محور كوبيانسك، نفذت وحدات من فوج البنادق الآلية السابع التابع لمجموعة قوات "الغرب"، عمليات هجومية ناجحة على محور كوزيموفسكي وسيطرت على مواقع حاكمة.
وبلغت خسائر العدو ما يصل إلى 135 جنديًا أوكرانيًا، ودبابة واحدة وثلاث مركبات قتالية مدرعة وأربع سيارات عسكرية ومدفع "إم 777" أمريكي الصنع ومدفع مستا بي وآخر من طراز دي-20 إضافة لمدفع غفوزديكا الذاتي الدفع، إضافة لرادار "تي بي كيو- 50".
وعلى محور خيرسون، بلغت خسائر العدو 40 جنديًا أوكرانيًا وخمس مركبات بالإضافة إلى مدفع أكاتسيا.
كما تم تدمير مستودع ذخيرة لواء الدفاع الإقليمي 124 قرب قرية زيلينوفكا، في مقاطعة خيرسون.
في مناطق مستوطنات إيفانوفكا ونوفوميكايلوفكا في جمهورية دونيتسك الشعبية، تم استهداف موقعين قياديين من لواء الهجوم الجوي الميكانيكي الحادي والعشرين والتاسع والتسعين التابعين للقوات المسلحة الأوكرانية.
كما أسقطت وسائط الدفاع الجوي الروسي
7 صواريخ "هيمارس" الأمريكية الصنع و13 مسيرة أوكرانية على مختلف محاور القتال.