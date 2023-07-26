https://sputnikarabic.ae/20230726/الناتو-يعلن-تكثيف-أنشطته-الاستخبارية-في-منطقة-البحر-الأسود-1079431891.html
"الناتو" يعلن تكثيف أنشطته الاستخبارية في منطقة البحر الأسود
"الناتو" يعلن تكثيف أنشطته الاستخبارية في منطقة البحر الأسود
صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أنه سوف يعزز أنشطته الاستخبارية في منطقة البحر الأسود بعد خروج روسيا من اتفاق الحبوب، مشيرًا إلى أنه يدين انسحاب... 26.07.2023, سبوتنيك عربي
2023-07-26T16:21+0000
2023-07-26T16:21+0000
2023-07-26T16:21+0000
روسيا
الناتو
رصد عسكري
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موسكو - سبوتنيك. وأصدر الحلف بيانا قال فيه: "الناتو والحلفاء يكثفون من عمليات المراقبة والاستطلاع في منطقة البحر الأسود، وذلك من خلال نشر طائرة دورية بحرية وطائرات مسيرة".كما أدان الحلف "بشدة"، قرار روسيا بالانسحاب من صفقة الحبوب، وأدان أيضًا "محاولات وقف الصادرات الزراعية الأوكرانية".ويتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، ناقلات محتملة للبضائع العسكرية، منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن، متورطة في النزاع، وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء "مبادرة البحر الأسود"، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، على أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.وشددت الوزارة: "تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به".
https://sputnikarabic.ae/20230723/بوتين-صفقة-الحبوب-استخدمت-دون-خجل-لإثراء-الولايات-المتحدة-وأوروبا--عاجل-1079329857.html
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MIA „Rosiya Segodnya“
سبوتنيك عربي
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MIA „Rosiya Segodnya“
روسيا, الناتو, رصد عسكري
"الناتو" يعلن تكثيف أنشطته الاستخبارية في منطقة البحر الأسود
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صرح حلف شمال الأطلسي (الناتو)، اليوم الأربعاء، أنه سوف يعزز أنشطته الاستخبارية في منطقة البحر الأسود بعد خروج روسيا من اتفاق الحبوب، مشيرًا إلى أنه يدين انسحاب موسكو من الاتفاق.
موسكو - سبوتنيك. وأصدر الحلف بيانا قال فيه: "الناتو والحلفاء يكثفون من عمليات المراقبة والاستطلاع في منطقة البحر الأسود، وذلك من خلال نشر طائرة دورية بحرية وطائرات مسيرة".
كما أدان الحلف "بشدة"، قرار روسيا بالانسحاب من صفقة الحبوب، وأدان أيضًا "محاولات وقف الصادرات الزراعية الأوكرانية".
ويتم اعتبار جميع السفن المبحرة في البحر الأسود إلى الموانئ الأوكرانية، ناقلات محتملة للبضائع العسكرية، منذ 20 يوليو/ تموز الجاري.
وصرحت وزارة الدفاع الروسية في بيان لها، أنه سيتم اعتبار دول الأعلام المرفوعة على هذه السفن، متورطة في النزاع، وتم اتخاذ القرار فيما يتعلق بإلغاء "مبادرة البحر الأسود"، وتضييق الخناق على الممر الإنساني البحري، وبالإضافة إلى ذلك، تم الإعلان عن عدد من المناطق البحرية في الأجزاء الشمالية الغربية والجنوبية الشرقية من المياه الدولية للبحر الأسود، على أنها تشكل خطرا مؤقتا على الملاحة.
وشددت الوزارة
: "تم إصدار معلومات التحذير ذات الصلة بشأن سحب ضمانات السلامة للبحارة وفقا للإجراء المعمول به".